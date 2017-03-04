ABD: Menbiç’de olup bitenin farkındayız

Pentagon’dan yapılan açıklamada Rusya ve Suriye birliklerinin Menbiç’e yaptıkları operasyonun bilindiği söylendi. ABD operasyonda görev almadığını belirterek, Rusya’nın kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rusya ve Suriye’ye bağlı araçların Menbiç’e girdiğinin farkında olduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Davis, “insani yardım konvoyunun menbiç’e girdiğini ve yanlarında zırhlı araçların olduğunu farkettik, izliyoruz” dedi.

ABD’nin operasyonun bir parçası olmadığını belirten Davis, sahadaki tüm tarafların DAEŞ’le mücadeleye odaklanmasını istediklerini ifade etti. Sözcü, Rusya’nın konu hakkında kendilerine bilgi verdiğini de kaydetti.