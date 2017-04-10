ABD ordusu ‘Süper lazer’ silahı için düğmeye bastı

ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD ordusu ‘süper lazer’ olarak da anılan 150 kilowatt güçteki bir lazer silahı geliştirmek için düğmeye bastı.

Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir teknoloji daha kısa sürede hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebilir.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD Donanması 150 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak.

Silah sanayi üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen Centre for Strategic and Budgetary Assessments çalışanı Mark Gunzinger ülke basınına yaptığı açıklamada bu silahın 2020 yılında test edilmeye başlanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’li dev silah üreticisi Lockheed Martin geliştirdikleri lazer silahının test işlemleri için ABD ordusuna teslim edilmeye hazır olduğunu açıkladı.

F-35 savaş uçağının üreticisi Lockheed Martin ABD ordusuna teslim edilmek üzere 60 kilowatt’lık bir lazer silahı geliştirmişti.

Lazer silahlarının mühimmata ihtiyaç duymaması ve seri atışlar yapabilmesi nedeniyle gelecekte daha fazla kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu alanda çalışmalar yapan tek ülke ABD değil. İngiltere geçtiğimiz aylarda lazer silahı geliştirmek için 30 milyon sterlin (yaklaşık 135 milyon TL) bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada çalışmanın amacı “enerjiyi tek bir yerde toplayarak bunun silahlı kuvvetlerin envanterine alınabilecek bir silaha dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğinin saptanması” ifade edilmişti.