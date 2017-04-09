ABD’den Rusya ile gerilimi tırmandıracak hamle

Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında onlarca sivilin öldüğü kimyasal saldırının ardından, Beşşar Esad rejimine ait hava üssünü füzelerle vuran ABD, Moskova ile gerginliği tırmandıracak bir adım daha attı. Washington yönetimi, kimyasal saldırıda Esad rejiminin en büyük destekçisi Rusya’nın payı olup olmadığına dair soruşturma başlattı.

İdlib’deki kimyasal saldırının ardından Esad rejimine füze saldırısı gerçekleştiren Trump yönetimi, Esad’ın en büyük müttefiki Rusya’yı kızdıracak bir hamle daha yaptı.

Associated Press’in haberine göre ABD, kimyasal saldırıda Rusya’nın herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair soruşturma başlattı.

Soruşturmaya sebep olarak, kimyasal saldırının hemen ardından Han Şeyhun çevresinde uçan bir insansız hava aracı gösterildi.

ABD ordu yetkilileri, hava aracının saldırı sonrası bölgeyi kontrol eden Ruslara ait olduğunu öne sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov suçlamaları reddetti.

Salı günü Moskova’yı ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un temaslarındaki ana gündem maddesinin Suriye olacağı belirtiliyor.

Rusya, Esad rejiminin Han Şeyhun’a kimyasal saldırı düzenlemediğini, ölümlere muhaliflerin depoladığı kimyasal silahların yol açtığını savunmuş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Esad rejimi aleyhindeki karar tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.

ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği füze saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne süren Moskova yönetimi, ABD ve Rusya arasındaki Suriye Hava Güvenliği Anlaşması’nı askıya almış, askeri bilgi alışverişini de durdurduğunu açıklamıştı.