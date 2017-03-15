AB’den Erdoğan’a sert çıkış!

Donald Tusk, Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krize ilişkin açıklamada bulundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye -Hollanda arasındaki siyasi krize ilişkin yaptığı açıklamada “Eğer biri Rotterdam’da faşizm görüyorsa gerçeklikle bağı kopmuştur” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamasını Twitter’dan yapan Tusk “Rotterdam kenti Naziler tarafından yok edildi. Bugün belediye başkanı Fas doğumlu biri. Orada faşizm gören birinin gerçeklikle bağı kopmuştur. Biz Avrupalıyız ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.