Adalet buluşması: ‘Hayır’cılar birleşti

Anayasa değişikliği referandumunda “hayır” için çalışan tüm kesimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nde birleşti. Yürüyüşün ikinci gününde Kılıçdaroğlu’na muhafazakâr kesimin önemli isimleri de eşlik etti.

Anayasa değişikliği referandumunda “hayır” için çalışan kesim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nde birleşti. Yürüyüş; ÖDP, DİSK, KESK, Halkevleri, Saadet Partisi, MHP’li muhalifler, Demokrat Parti ve merkez sağdan güçlü destek buldu. Eşbaşkanı dahil, çok sayıda milletvekili tutuklu olan HDP de yürüyüşü, “Geç de olsa doğru bir tepki” diyerek destekliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında eylem… Adalet gelene kadar nöbet

Hüsamettin Cindoruk’un başkanlığını yaptığı “Milli Merkez Hareketi”, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü “haklı, meşru ve doğru buluyoruz” açıklaması yaptı. Yürüyenin sadece Kılıçdaroğlu değil, toplumun adalet isteyen vicdanı olduğu ifade edilen açıklamada, “Yargının siyasallaştırılması, OHAL’in amacından saptırılarak, tüm muhalif kişi ve kurumlara yönelik bir baskı ve infaz aracına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Çünkü adalet yoksa, yargıya güven kalmamışsa, o zaman milletin demokrasi ve hukuk kuralları içinde direnme hakkı meşru hale gelir” denildi.

Saadet’ten destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur” dedi. Partinin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise “Nerede zulüm varsa, nerede adaletsizlik varsa bütün gücümüzle hayatımıza mal olacak olsa bile karşı durmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Herkes için adalet

Akın Birdal, Ali Haydar Konca, Hasip Kaplan, Rıza Türmen, Ufuk Uraz, Zülfü Livaneli gibi isimlerin bir araya geldiği “Diyalog Grubu” adına Binnaz Toprak “Adaletin olmadığı yerde barış ve demokrasi olmaz. Yargıç teminatı, kutsal savunma hakkı, bağımsız ve tarafsız yargı için, CHP’nin başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü destekliyoruz” açıklamasını yaptı. Rıza Türmen’in önerisiyle yeni bir muhalefet cephesi olma iddiası ile kurulan “Demokrasi İçin Birlik Platformu” ise açıklamasında, “Bize reva görüleni sessiz sedasız kabullenmek zorunda değiliz. Aksine, yurttaşlar olarak bilmek, duymak, tepki göstermek, müdahale etmek yükümlülüğümüz var” dedi.

Eski MHP milletvekili Meral Akşener yürüyüşe destek mesajı verdi. Halkevleri ve ÖDP yöneticileri ve üyeleri ile yürüyüşe katıldı. DİSK Başkanı Kani Beko, “Hepimiz için Adalet istiyor, Adalet için hepimiz ayağa kalkıyoruz” açıklamasını yaptı. KESK de yürüyüşlere destek verdi.

HDP’den de destek

HDP’li Mithat Sancar, TBMM’de “Yürüyüş geç de olsa doğru bir tepkidir. Bu doğruyu sürdürmenin, güçlendirmenin şartı sadece belli bir partinin ya da muhtemelen başka milletvekillerine yönelecek ihtimali değil bütün tutuklu milletvekillerinin ve bütün olarak demokratik siyasete sahip çıkma iradesini göstermeleriyle mümkündür. Geniş tabanlı demokratik ilkeler ve hedefler etrafından harekete geçirilecek her türlü çaba bu ülkenin ihtiyaç duyduğu çok değerli bir çaba olacaktır” açıklamasını yaptı.

Darbeyi sokak engelledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün ikinci gününde hükümet kanadı ve MHP’den gelen eleştirilere sert yanıt verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak” karşılığını veren Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet üyelerinin, “sokağa neden çıkıyorsunuz” eleştirilerine de “15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa inen bizim insanlarımız engelledi” diye yanıtladı.

Adalet Yürüyüşü’nün ikinci etabı, ilk gün kaldığı yer olan Hipodrom’dan sabah saat 8.00’de başladı. Yürüyüşün başında basın toplantısı yapan Kılıçdaroğlu, “Arada bir eleştiri gelmekle beraber gelen tepkiler son derece olumlu. Bu da Türkiye’nin adalete duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul’a kadar sürmesi bizim açımızdan da, Türkiye açısından da, adalet isteyen herkes açısından da son derece önemli ve değerli” dedi. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli’nin “İstanbul’dan karşı bir yürüyüş olsa ne olacak?” açıklamalarının anımsatılması üzerine şunları söyledi: “Eğer yürüyüşler, yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. Biz bu yürüyüşü ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak. Dolayısıyla hep birlikte Adalet Yürüyüşümüzü bu eleştilere rağmen yerine getireceğiz.”

Ah vah edecek hal yok

Kılıçdaroğlu ilk gecenin ardından bir yorgunluk hissedip hissetmediğine ilişkin soruya ise “Şimdi hiç yorgunluk hissetmiyoruz dersek doğru değil. Gerçekçi olmak lazım. Ama yorulduk diye ‘ah vah’ edecek halimiz yok. Son derece dinamik yolumuza devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun, “ihvan terör örgütünün işareti Rabia”yı kullanması yönündeki sert eleştirilerinin ardından önceki günkü konuşmasında “Rabia” yerine “Dört ilkemiz var”ı tercih ettiğinin belirtilmesi üzerine, “Yaptığım eleştiri, haklı bir eleştiriydi. Rabia’yı ilk kez dillendiren o, ‘Rabia işaretini kullanıyorum’ diyen o. Şimdi vazgeçen yine o. Klasik bir Erdoğan tarzı” değerlendirmesi yaptı.

Daha sonra E5 Karayolu üzerindeki Akıncı (Mürtet) tabelası önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı 249 şehidin verildiği FETÖ’cü darbe girişiminin planlandığı yerden seslendiğini belirterek “Halk sokağa çıktı, demokrasiyi ve hakkını aradı ve darbecileri püskürttü’’ dedi. “Sokağın hiçbir önemi yok. Neden sokağa çıkıyorsunuz?’’ diye sorulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa inen bizim insanlarımız engelledi. Demek ki demokrasiye de adalete de her yerde her ortamda sahip çıkacağız. Adalet varsa demokrasi vardır, demokrasi varsa adalet vardır. İkisinin olmadığı yerde de zulüm vardır ve devlet yoktur. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Yargı bağımsızlığından söz ediyorlar. Yargıya talimatı ben değil onlar veriyorlar. Yargı bağımsızlığından söz eden yargıya, savcıya talimat veriyor. ‘İddianameleri getirin Adalet Bakanlığı gözden geçirecek, ondan sonra işleme koyacaksınız’ deniyor’’ ifadelerini kullandı.

Saldırı için altyapı

Adaleti ve demokrasiyi, sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, provakasyon ve kışkırtıcılık yapıldığına dikat çekerek, şöyle konuştu: ‘’Bizim üzerimize birilerinin saldırması için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarıma söyledim, herkese söylüyorum; ‘Provakasyonlara alet olmayan, sizi tahrik edebilirler.’ Biz inandığımız yolda, adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz.”