Af Örgütü’nden ABD’ye ‘bücür’ eleştirisi

New York’ta yüksek güvenlikli bir hapishanede kalan Meksikalı uyuşturucu karteli lideri “El Chapo” (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman’ın hapishane koşullarına Uluslararası Af Örgütü’nden eleştiri geldi. Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada Bücür’e “gereksiz sertlik uygulanıyor” eleştirisine yer verildi.

Geçtiğimiz aylarda Meksika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilen Meksikalı uyuşturucu karteli lideri “El Chapo” (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman ABD’deki tutukluluğu tartışmasına Uluslararası Af Örgütü de katıldı.

ABD’nin New York eyaletindeki hapishanede 6 metreye 3.6 metre bir hücrede yaşayan El Chapo’nun 23 saat boyunca hücrede kaldığını ve günde sadece 1 saat hava iznine çıkabildiğini hatırlatan Uluslararası Af Örgütü, El Chapo’ya zorunlu tutulan bu koşulları eleştirdi.

“Guzman’a uygulanan bu standartlardan endişe duyuyoruz. Görünen o ki kendisine gereksiz bir sertlik uygulanıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada bu tutumun uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi ve

Meksika’nın en çok aranan ismi olan Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sina-Loa Karteli’nin lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika’da 2 yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra geçtiğimiz yılın ocak ayında tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016’da yakalanmadan hemen önce Hollywood’lu aktör Sean Penn ile Rolling Stone dergisi için Meksika’da bir ormanda röportaj yapan Guzman, “Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var” ifadesini kullanmıştı.

ABD hükümeti tarafından “Dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı” olarak tarif edilen Guzman, ayrıca Interpol tarafından aranıyordu.