AKP’den yurtdışında ‘sandık’ oyunu

Yurtdışında adres kaydı olmayan seçmenlerin de oy kullanmasının yolunu açan AKP, şimdi de YSK’ye başvurarak temsilcilik bulunmayan 27 kentte sandık kurulmasını istedi.

Hükümet, YSK’yi referandum sürecinde adil ve güvenilir bir seçim konusunda etkisizleştirme çabalarını sürdürüyor. Özel radyo ve televizyonları denetleme yetkisi elinden alınan Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne, hükümetten sürpriz bir öneri geldi. Yurtdışında adres kaydı olmayan seçmenlerin kimlik bilgileri ile oy kullanmasının önünün açılmasından sonra hükümet, bu kez de temsilcilik olmayan 27 kentte sandık kurulmasını istedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya seyahatinin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü bir yazıyla YSK’ye başvurdu. Bakanlık, ABD ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin Türkiye’nin diplomatik temsilciliği bulunmayan 27 kentin de referandum için sandık kurulmasını istedi.

YSK’nin 57 ülkedeki başkonsolosluk bulunan 120 kentinde sandık kurulması kararını aldığı 15 Şubat gününden dört gün sonra gelen bu yazıda referandum oylaması yapılmasını istediği ülkeler ve kentler şöyle:

Almanya: Bremen, Freiburg, Augsburg, Kassel,

Avusturya: Linz, Graz, Insbruck,

Belçika: Oent,

Hollanda: Eindhoven,

Fransa: Toulouse, Orleans, Lille, Charleville-Mezeres,

İsviçre: Basel,

Suudi Arabistan: Medine, Tebük,

İsveç: Göteborg,

ABD: South Jersey, Rochester, Long Island, New Haven (Connetticut),

Avustralya: Brisbane, Perth, Adelaide, Mildura, Shepparton,

Yeni Zelanda: Auckland.

Karar çıkmadan izin başvurusu

YSK’nın istemi kabul etmesinden emin olan bakanlık, yazıda zaman darlığını dikkate alarak ilgili ülkelerde izin başvurusunda bulunduğunu da belirtti. Sandık kurulacak mekanlar konusunda ön araştırmalara başlandığı, seçim alanı ve seçim malzemelerinin azami güvenliği konularında da yerel makamlarla işbirliği halinde gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanacağı ifade edildi.

Şükran duyarız

Dışişleri Bakanlığı, YSK’den yurtdışı temsilciliklerin bulunmadığı kentlerde oylama yapılması için merkezden personel görevlendirmesini istedi. Yazıda, kurulun yol, barınma ve yiyecek masraflarının karşılamasının “Şükranla karşılanacağı” da belirtildi. Dışişleri bu istemini “Vatandaşların en temel demokratik haklarından mahrum kalmamaları” gerekçesine dayandırdı.

YSK istemi seçim güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle reddetti.

Otelde sandık

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bakanlığın başvurusunu değerlendirirken yurtdışında sandık güvenliğini sağlamak için ayrıntılı önlemler alındığına vurgu yaptı.

Yakupoğlu’nun değerlendirmesi şöyle:

“Seçmen sayısı az olan yerlerde sadece temsilciliklerde, kalabalık yerlerde ise salonlar kiralanarak sandıklar kuruluyor. Bu sandıkların üçü siyasi parti temsilcileri biri de başkonsolosta olmak üzere dört anahtarı bulunuyor. Her gün akşam bu kişilerin nezaretinde sandıklar kilit altına alınıyor. Sabah aynı kişiler birlikte sandığı çıkarıp oy verme işleminin devamını sağlıyor. Bakanlığın bu isteminin yerine getirilmesi demek, oy kullanıldıktan sonra temsilcilik bulunmadığı için görevlilerin sandığı koltuğunun altına alıp otele götürmeleri orada tutmaları anlamına gelir. Hiç böyle bir şey görmedik, duymadık, kurulun önüne de bugüne kadar insana ‘Hayırdır inşallah’ dedirtecek bir teklif gelmedi.” BirGün / Nurcan Gökdemir