AKP’li başkan Hayır diyenleri Haçlılara benzetti!

Başkanı Halil Kocaer, AKP İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Belediye Meclis Üyeleri ve partililerin katıldığı kampanya tanıtımında yaptığı konuşmada, “ Ne zaman bu ülke halkın geleceği için kararlar alıyorsa, faydalı olmaya başladıysa, hep önü kesilmiştir. İstikrarlı dönemler kalkınmamız, birliğimiz, geleceğimiz ve diğer milletler karşısında dik duruşumuz içindir ” dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer, AKP İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Belediye Meclis Üyeleri ve partililerin katıldığı kampanya tanıtımında yaptığı konuşmada, “ Ne zaman bu ülke halkın geleceği için kararlar alıyorsa, faydalı olmaya başladıysa, hep önü kesilmiştir. İstikrarlı dönemler kalkınmamız, birliğimiz, geleceğimiz ve diğer milletler karşısında dik duruşumuz içindir ” dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandumla ilgili yürüteceği kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,

Antalya’nın Kaş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandumla ilgili yürüteceği kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden ‘evet’ denmesi gerektiğini anlatırken hayır oyu verecekleri Haçlılara benzetti.

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Kaş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer, referandumda hayır diyecek olan seçmenleri hedef alarak, “Hayır diyenler, Türkiye’nin gelişmesini, yükselmesini, İslam alemine hüküm ve himaye etmesini istemeyen zihniyet, kim bunlar? Haçlı zihniyeti” ifadelerini kullandı.

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Kaş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer, referandumda hayır diyecek olan seçmenleri hedef alarak, “Hayır diyenler, Türkiye’nin gelişmesini, yükselmesini, İslam alemine hüküm ve himaye etmesini istemeyen zihniyet, kim bunlar? Haçlı zihniyeti” ifadelerini kullandı.

OĞLU FETÖ’DEN TUTUKLU OLAN KOCAER: ‘FETÖ ALMANYA VE HOLLANDA’DA RAHAT HAREKET EDİYOR’

Almanya ve Hollanda’da PKK, FETÖ, PYD’nin rahat hareket ettiğini, Türkiye’nin Dışişleri Bakanına salon verilmediğini söyleyen Kocaer, “Şuna iyi dikkat edelim; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erdoğan’ın meselesi değil, Türkiye’nin meselesidir” ifadelerini kullandığı konuşmasında, referandumda neden evet denilmesi gerektiğini ise şu sözlerle anlattı:

‘HİLAFET BURADA KALDIRILDI, İSLAM ALEMİ BAŞSIZ KALDI’

“Müslümanların tek güvendiği, dayandığı limanı Türkiye. Çünkü Hilafet burada mülga oldu (kaldırıldı). Osmanlı padişahlarındaydı Hilafet. Ve bütün İslam alemindeki 2,5 milyar Müslüman topluluğu da ne söylerse o istikamette ifade beyan ediyordu. 1918’lerden sonra İslam alemi başsız kaldı. Osmanlı coğrafyası devletlere bölündü.

‘HAYIR DİYENLER HAÇLI ZİHNİYETİ’

1900’lü yıllarda Sultan Hamid’e yapılan bütün entrikalar, bugün Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye yapılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü köprü, Avrasya Tüneli, Marmara, Osmangazi ve İstanbul 3. Havaalanı’na ‘hayır’ diyenler, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de ‘hayır’ diyor. ‘Hayır’ diyenler, Türkiye’nin gelişmesini, yükselmesini İslam alemine hüküm ve himaye etmesini istemeyen zihniyet, kim bunlar? Haçlı zihniyeti. Bayrak, vatan, istikrar ve ülkenin bölünmezliği için biz mutlaka 16 Nisan’da sandık başına gideceğiz. Tercihimizi yapacağız, ülkemizin kalkınması, geleceğimiz ve çocuklarımız için istikrara oy vereceğiz. Sandığa gidelim, ‘evet’ tercihini kullanalım. Çünkü PKK, HDP, PYD ‘hayır’ diyor, Avrupalılar da ‘hayır’ diyor, Ortadoğu ülkelerine hükmedecek Türkiye Cumhuriyeti devleti olmasın diye. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, istikrar sistemidir. Destek olalım, evetli günlerle istikbal ve istikrara doğru yürüyelim.”

AKP’Lİ KOCAER’İN OĞLU VE YEĞENİ FETÖ’DEN TUTUKLU BULUNUYOR