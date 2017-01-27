AKP’li Başkanın oğlundan sit alanına izinsiz lüks otel!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Kaş’ta iki yıldır adım adım süren koy yağmasına bir kez daha suç duyurusu…

Antalya’nın Kaş ilçesinde, doğal sit aslanı statüsündeki Çukurbağ yarımadasında bulunan Hidayet Koyunda iki yıldır usulsüz biçimde süren koy yağması durmak bilmiyor. AKP’li Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’in oğlu ve kayınbiraderine ait olduğu öne sürülen H&M adlı özel şirket tarafından iki yıl önce Hidayet koyuna bir plaj işletmesi yapılmasıyla başlayan yağma, koyun tamamen işgal edilmesiyle lüks otele dönüştü. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, ilgili kurumlara yapılan başvurular ve tutulan tutanaklara karşın ünlü koyda giderek genişleyen beton istilasıyla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİR ZAMANLAR DOĞAL CENNET OLAN KOY BETONLA KAPLANDI

Kaş Çukurbağ Yarımadasında bulunan Hidayet Koyu, iki yıl öncesine kadar görenleri hayran bırakan el değmemiş bir doğa cennetiydi. Ancak 3. Sınıf Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Hidayet Koyunda iki yıl önce beton dökülerek izinsiz yapılaşma başlatıldı. Kaşlı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar, Hidayet Koyundaki bu kıyı yağmasını yargıya taşıdı. İlgili kurumlara da başvurarak kıyı tahribinin önlenmesini isteyen Kaşlı sivil toplum örgütleri, hiçbir yasal izni olmadığı öne sürülen yapılaşmanın durdurulmasını beklerken tam tersi oldu.

AKP’Lİ BAŞKANIN OĞLU VE KAYINBİRADERİ İŞLETİYOR

İddialara göre Kaş’ın AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer’in oğlu Mehmet B. Kocaer ile kayınbiraderi Hasan Bozca tarafından yapıldığı öne sürülen Hidayet Koyundaki yapılaşma hakkında Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 3 ayrı suç tutanağı düzenlerken, bununla ilgili açılan davalar ise sürüyor. Ancak buna rağmen küçük bir plaj işletmesiyle başlayan yağma giderek genişleyip tüm koya yayılırken bir zamanlar ‘Hidayet’in Yeri’ olarak anılan koyda bugün ‘Blanca Beach’ adında lüks bir butik otel yükseliyor. Plajı ve oteli işleten ‘H&M Yapı’ adlı özel şirketin adının, AKP’li Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’in oğlu Mehmet. B. Kocaer ile kayınbiraderi Hasan Bozca’nın adlarının ilk harflerinin birleşmesiyle oluştuğu iddia ediliyor.

SAVCILIĞA BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kaş’ta tartışmalara neden olan Hidayet Koyu yağmasıyla ilgili bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu. Koydaki yapılaşmanın sürdüğünü ve alana beton döküldüğünü tespit eden Kaşlı yurttaşların başvurusu üzerine harekete geçen Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, “Hidayet Koyu’nun kıyı kesimi ile sırtları, yaklaşık iki yıldan beri özel şahıslarca yetkili kurumlardan gerekli izinler alınmaksızın kafe, pansiyon, ek yapılar, oto park gibi inşaatlarla doldurulmakta ve işletilmektedir. Beton dökülmüş kıyı çizgisi/dokusu bile şu anda tamamen yok edilmiş durumdadır. İlgili resmi kurumlara birçok kez şikâyetlerde bulunulmasına karşın yasa dışı yapılan bu kaçak faaliyetlerin durmadığı, aksine, alana yayılarak sürekli olarak genişlediği gözlemlenmektedir” dedi.

13 Ocak tarihinde alanda yeni bir uygulamaya tanık olunduğunu ve bunun fotoğraflandığını kaydeden Ozan, Savcılığa yaptığı suç duyurusu dilekçesinde, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne de telefonla ihbarda bulunulduğunu belirterek, “Fotoğraflardan da izleneceği gibi, alana yeni bir yapının temelini oluşturmak üzere beton dökülmeye devam edilmektedir. İnşaatlar özel mülkiyet iddiasıyla yapılmaktadır. Ancak Orman Bölge İşletmesi ve tapu davaları gibi ilgili kurumlar ve şahıslar arasında sürmekte olan davalar, ayrıca izinsiz uygulamalara karşı tutulan zabıtlar söz konusudur. Nitekim Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nce suç tutanakları da düzenlenmiş olup Kaş Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davaları devam etmektedir. Bu koyda işgalden faydalanma suçunun işlenildiğine, 6831-93 sayılı yasanın ihlal edildiğine inanmaktayız. Eğer kurumlar arası alanın kullanımıyla ilgili sözleşme yapılmış ise sözleşme ihlali de söz konusudur” ifadelerine yer verdi.

‘İZİNSİZ YAPILAŞMA YÜZÜNDEN HALK KOYDAN YARARLANAMIYOR’

Kaş Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve BİMER’e de konuyla ilgili şikâyet başvuruları yapan Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, “Hidayet Koyu, yıllardan beri halkın yararlandığı, yiyeceğini içeceğini getirebildiği, piknik yapabildiği bir yerdi. Ne var ki bu izinsiz uygulamalarla şu anda bu koydan halk artık yararlanamamaktadır. Alan çevrilerek kapatılmış, zengin bitki örtüsü, zeytinlikleri ve deniziyle Kaş’ın en güzel, en temiz koylarından biri olan bu doğal plaj betona boğulmuş, paralı hale getirilmiş, kıyı işgal edilerek halkın denize girmesi engellenmiştir” dedi.

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