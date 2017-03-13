AKP’li vekilin Hollanda sevinci…

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından ‘evet’ oylarının iki puan arttığını söyledi.

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından ‘evet’ oylarının iki puan arttığını söyledi. AKP’li Kocabıyık, “Belki azıcık teşekkür de etmeliyiz” dedi.

Gazete Manifesto’nun haberine göre; Hükümete yakın A Haber’deki “Kadraj” programında konuşan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, “Bu Almanlara Hollandalılara kızmayalım, belki azıcık teşekkür de etmeliyiz” derken, “eski bir danışman ve araştırmacı olarak söz konusu iki ülkede yaşananlar nedeniyle yurtdışında ve yurtiçindeki ‘Evet’ oylarının kesin olarak 2 puan arttığını gördüğünü” söyledi.

Benzer bir açıklama daha önce de Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’ten gelmiş, Çelik Hollanda’nın Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmesine ilişkin “Bu tavırla kararsız vatandaşlarımızın bile kararını ‘Evet’ yönünde netleştirmiş oldu.” demişti.