Alman Bakan’dan Brexit itirafı

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Brexit sonrası Londra’nın finans merkezi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti ve İngiltere’nin İsviçre modeli ile AB ile finansal ilişkilerine önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble (sağda) Alman Şansölye Merkel’in sağ kolu olarak gösteriliyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin sona ulaşmasından sonra yaşanabilecekler su aralar en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra da ülkenin başkenti Londra’nın finans merkezlerinden biri olarak kalacağını belirtti.

Bu açıklama, Brexit referandumundan beri sıklıkla dile getirilen “İngiltere AB’den çıkarsa Londra finans merkezi olma özelliğini kaybedecek” iddiasının aksine bir görüşü savunması nedeniyle İngiltere basını tarafından manşetlere taşındı.

“SİNGAPUR’A KAYMASINDANSA LONDRA’DA KALMASINI TERCİH EDERİM”

“Finans dünyasını tamamen Avrupa ana kıtasına taşıyamayız” diyen Schaeuble, “Bu merkezin Singapur’a kaymasındansa Londra’da kalmasını tercih ederim” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE’YE İSVİÇRE MODELİNİ ÖNERDİ

Merkel’in sağ kolu olarak gösterilen Schaeuble, İsviçre’nin AB üyesi olamadan birlik ile sıkı ekonomik ilikliler içerisinde bulunmasını anımsatarak İngiltere’nin de İsviçre benzeri bir model ile AB ile finansal bağlarını koparmaması gerektiğinin belirtti.

İsviçre’nin AB üyesi olmamasına rağmen birliğin en büyük 3’üncü ticaret ortağı olduğunu belirten Schaeuble, açıklamasında bu görüşünü İngiliz yetkililer ile paylaştığının da altını çizdi.