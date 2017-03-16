Almanya’dan ’16 Nisan referandumu’ kararı: Türkiye’ye iki şart

Referandum kampanyası için Almanya’ya gelmek isteyen Türk siyasilere izin verilemeyebileceğini ilk kez açık açık dile getiren Merkel hükümeti, Almanya’daki Türk yurttaşlarının ‘başkanlık anayasası’ referandumu için 13 merkezde oy kullanmasına ‘şartlı izin’ verdi.

Almanya’da Federal Hükümet, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne bir sözlü nota göndererek Almanya’daki Türkiye vatandaşlarının anayasa değişiklik referandumunda oy kullanmasına izin verildiğini bildirdi.

Almanya’da yaklaşık 1 milyon 500 bin kayıtlı seçmen 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında sandık başına gidecek. Yurttaşlar Türkiye’nin tüm konsolosluklarında (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Karlsruhe, Mainz, Münih ve Münster) oy kullanabilecek. Hannover ve Münih’te konsoloslukların kuracağı ek seçim lokallerinde de oy verilebilecek. Konsolosluk bulunmayan Dortmund ve Nürnberg’de ise Türk vatandaşları seçim lokallerinde oy verebilecek.

Şeffaflık ve hakaret etmeme şartı

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği referandum oylamasının Almanya’da da yapılabilmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuru Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından onaylandı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Alman Dışişleri’nden yapılan açıklamada verilen iznin bazı şartlara bağlı olduğu vurgulandı. Açıklamada “Türk tarafından seçimlerin hazırlığı ve yapılmasına dair tüm sorunlarda ve kamu güvenliği ve düzeni konularında güvenilir ve yapıcı bir işbirliği beklenmektedir” denildi.

Ayrıca tüm seçim süreci boyunca Alman hukukuna riayet edileceği, bunun Türk siyasetçilerin seçim etkinlikleri için de geçerli olduğu ifade edildi. Alman Dışişleri’nin açıklamasında “İzin, planlanan seçim etkinliklerinde tam şeffaflık ölçüsüne bağlı olarak verilmiştir” denildi. Bu ölçüye Türkiye hükümet temsilcilerinin 9 Nisan tarihine kadar planladıkları tüm ziyaretlere dair bilgi paylaşımı da yer alıyor.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne gönderilen sözlü notada ayrıca Ankara’nın bilgi paylaşımında bulunmaması ya da Almanya’ya hakaret edilmesi halinde iznin geri çekilebileceği ifade edildi. Alman Dışişleri tarafından yapılan açıklamada “Federal Hükümetin aksi bir durumda verilen izinleri gözden geçireceği Türk tarafına iletilmiştir” denildi.