Almanya’dan tek cümlelik yanıt: Absürt

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu gazeteci Deniz Yücel’le ilgili sözlerine tek cümlelik yanıt verdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki krizin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için “PKK temsilcisi ve Alman ajanı” açıklamasına Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan tek cümlelik yanıt geldi.

Erdoğan dün, gazeteci Deniz Yücel hakkında, “Almanya’yı görüyorsunuz değil mi, bunlar yok bilmem kimin bir temsilcisi içeri alınmış bundan dolayı değil. Bir ay bu kişi PKK’nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak, Alman konsolosluğunda saklanmıştır. Bunu bize teslim edin yargılansın dendiğinde de vermemiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Reuters’a konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Casusluk suçlamaları absürd” dedi.