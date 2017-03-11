‘Almanya’ya kızanlar Silivri’ye baksın’

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Almanya’da konuşma yapması engellendiği için demokrasiyi hatırlayan Akp’liler dönüp Silivri’de yarattıkları tabloya baksınlar” dedi.

Cezaevindeki gazetecilerin yaşadığı tecride ve haksız tutuklamalara dikkat çekmek için bir araya gelen yaklaşık elli gazeteci Kadıköy Postanesi önünde buluştu. Gazeteciler, ellerindeki kartları Silivri Cezaevi’ndeki meslektaşlarına yolladı.

Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde kalan gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de mektup alıp göndermelerinin yasaklanmasına karşı düzenlenen kampanyaya katılanlar arasında bulunan CHP’li Barış Yarkadaş, “Tamamen keyfi bir uygulama ile gazeteciler mektup yazamıyor, giden mektuplar gönderilmiyor” dedi. Yarkadaş “Musa Kart içeride çizdiği karikatürleri dışarıya gönderemiyor, bu cinayettir” dedi

Yarkadaş şöyle konuştu:

“Belli ki gazeteci arkadaşlarımızı cezaevine atanlar, komplolarla tutuklayanlar onlar hakkında ikna edici bir delil, bir kanıt bulamıyorlar. Cumhuriyet yazarları neredeyse tam 130 gündür iddianamesiz bir şekilde cezaevinde tutuluyorlar. Onlara sorulan tek şey yazdıkları yazılar, attıkları twetler ve attıkları gazete başlıkları.

‘TWET SUÇ OLAMAZ’

Dünyanın hiç bir yerinde atılan bir gazete başlığı, atılan bir twet suç olamaz. Ve bu yüzden insanlar tutuklanamaz.

Ama ne yazık ki demokrasi şampiyonluğunu kimseye bırakmayan AKP iktidarı tam 151 gazeteciyi sorgusuz sualsiz bir şekilde cezaevinde tutmaktadır. Biz hiçbir gazetecinin ayrım yapmadan, derhal serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz.

Almanya’ya kızanlar, Almanya’nın fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtladığını söyleyenler dönsün şu tabloya bir baksınlar.

Almanya’ya kızanların yarattığı tablo budur.

Almanya’da demokrasi yoksa Türkiye’de de demokrasi yoktur. Almanya’dan şikayet edenlerin önce dönüp Silivri cezaevine bakmaları gerekir.

151 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Türkiye’yi açık cezaevine çevirenler gazeteciliği adeta bir suç haline getirenlerin kimseye demokrasi dersi vermeye hakkı yoktur. Bugün 151 gazetecinin cezaevinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Buraya gazetecilerin arkadaşları bir kez daha geldiler ve özgürlük için kartlarını mektuplarını yollayacaklar.

Biraz sonra yollayacağımız bu kartlar olağanüstü hal koşullarında ve kanun hükmünde kararnamede herhangi bir engelleme olmamasına rağmen arkadaşlarımıza verilmeyecek.

Çünkü tamamen keyfi bir uygulama ile Silivri cezaevindeki birçok tutuklunun mektup alması mektup yazması yasaklanıyor.

Biz her şeye rağmen bugün demokrasi için, özgürlük için, düşünce ve ifade özgürlüğü için, bir kez daha dayanışmamız göstermek ve Silivri cezaevindeki tecride dikkat çekmek için bu kartları hep birlikte yollayacağız.

Umarım Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu anlamsız yasağı kaldırır ve arkadaşlarımıza yazdığımız bu kartlar onların eline ulaşır.” (GERÇEK GÜNDEM)