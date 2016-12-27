Anayasa teklifinin 1. ve 2. maddeleri kabul edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon dünkü çalışmalarına birinci madde üzerinden başladı. Çalışmaların 12’nci saatinde birinci madde kabul edildi. Toplantının 15 saati aşan ve bugüne sarkan çalışmaları sonucu ise iki madde kabul edildi.

Komisyon, bugün saat 14.00’te yeniden toplanarak çalışmalarına üçüncü maddenin görüşmeleriyle devam edecek.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, anayasanın “yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek. Yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

Anayasada yasamayı düzenleyen “TBMM’nin kuruluşuna” dair 75’inci maddede düzenleme yapılarak, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

GÖRÜŞMELERDEN

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin görüşmeleri sırasında CHP ve HDP milletvekillerinin konuşma sürelerine ilişkin itirazları üzerine söz aldı.

Elitaş, her şeyin bir usulü ve esası olduğunu, komisyonların da gündemlerini belirlerken milletvekillerinin ilanihaye konuşacakları üzerine bir çalışma planı yapamayacağını söyledi.

Söz alan milletvekillerinin fikirlerinden faydalandıklarını, yararlı görüşmeler de gerçekleştirildiğini belirten Elitaş, ancak teklifin Genel Kurulda 550 milletvekilinin onayına sunulacağını, ardından da halkın takdirine götürüleceğini belirtti. Elitaş, “Bunu yüce millet takdir edecek. Hepimiz de milletin takdirine boyun eğeceğiz.” dedi.

Konuşması sırasında CHP’li milletvekillerinin itirazlarının sürmesi üzerine Elitaş, “Siz bizim 6 dakikalık konuşmamıza tahammül edemiyorsunuz, biz sizin 12 saatlik konuşmanıza tahammül ediyoruz.” ifadesini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın konuşmasındaki partisine mensup bazı milletvekillerinin kelepçelenerek gözaltına alınmak istendiği yönündeki iddialarına da değinen Elitaş, bir milletvekilinin kelepçe ile götürülmesini kabul etmenin mümkün olmadığını ancak terör örgütlerini ve onlara destek verenleri de lanetlediklerini, kınadıklarını vurguladı.

Elitaş, CHP’nin teklife önergeleri ile katkı sunmasından yana olduğunu da dile getirdi. Bazı CHP’li milletvekillerinin, “Demokrasiye ihanete ortak olamayız.”, “Suça ortak mı olalım?” sözleri, AK Parti’li milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

“AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da söz alarak, “Elitaş’ın bizim önerge vermememize kafayı takmasına da ben kafayı taktım.” diye konuştu.

Teklifin tümüne karşı olduklarını anlatan Altay, “CHP’den de MHP’den de HDP’den fire matematiksel olarak mümkündür, Adalet ve Kalkınma Partisinden de fire mümkündür. Kaba bir tabir var; azdan az, çoktan çok. Firenin AK Parti’den fazla olması da matematiksel olarak çok daha mümkün.” değerlendirmesinde bulundu.

Asıl samimiyetin teklifin Genel Kurul’daki oylamasında gizli oylama kurallarına uyulması ile ortaya çıkacağını savunan Altay, bu aşamada da parti olarak uyarılarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Altay, oylamanın gerçekten gizli yapılması halinde bu oylamanın başlarının üzerinde yeri olduğunu kaydetti.

Beştaş’ın konuşmasında iktidarın partisine yönelik algı operasyonu yönettiğini iddia etmesi ve “20 milyon insanı terörist ilan ettiniz.” demesine AK Parti’li milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun ardından Beştaş ve HDP’li milletvekilleri ile AK Parti’li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Şentop, gerginliğin uzaması üzerine araya girerek, “Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum? Söyledikleriniz konuyla alakalı değil. Herkes herkese cevap vermeye kalkarsa maddeyi nasıl görüşeceğiz?” diye konuştu.

YETERLİLİK ÖNERGESİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Teklifin ikinci maddesinin görüşmeleri sırasında, AK Parti’li milletvekillerince yeterlilik önergesi verildi. CHP’li milletvekilleri ikinci madde üzerindeki görüşmelerin tamamlanmadığını ileri sürerek, önergeye tepki gösterdi.

CHP’lilerin itirazları arasında yeterlilik önergesi oylanarak kabul edildi.

Oylamada da teklifin ikinci maddesinin kabul edilmesinin ardından, Komisyon Başkanı Şentop toplantıyı kapattı.

Üyeler salondan çıkarken CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek rahatsızlandı. Doktor olan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Zeybek’e ilk müdahaleyi yaptı. Zeybek, dinlenmesi ve Meclis sağlık ekibinin müdahalesi için salonda bir süre daha bekledi.