Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Kaya tahliye edildi

Mahkeme, eski genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya’nın ise tutukluluğun devamına hükmetti.

Erdoğan 19 Ağustos, Alpay 31 Ağustos, Kaya ise 22 Ağustos’tan beri tutuklu bulunuyordu.

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay kapatılan gazetenin danışma kurulunda yer alıyorlardı.

Davada 4’ü tutuklu 9 kişinin, ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ iddialarıyla yargılandığı davada iki tutuklu sanık “görevli araç ve personel olmaması gerekçesiyle” duruşmaya getirilmedi.

Mahkeme başkanı Özgür Gündem gazetesi eski genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya ve yazı işleri müdürü Bilir Kaya’nın cezaevinde gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle sanıkların duruşmaya getirilemediğini söyledi.

Zapta geçirilen duruma göre mahkeme, sanıkların gün içerisinde sevklerinin sağlanması için cezaevi ile görüşme yapıldığını ancak, “görevli araç ve personel olmadığı gerekçesiyle” gün içinde sevklerinin sağlanamayacağının kendilerine bildirildiğini belirtti.

İddianamenin okunmasının ardından 132 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkan yazar Aslı Erdoğan savunmasına başladı.

Gazetede danışma kurulu üyesi olarak konumunun sembolik olduğunu söyleyen Aslı Erdoğan, “Danışma kurulu 5 yılda bir kez toplanmamış, bir tek karar alınmamıştır” dedi.

Mahkemede sözlerine, “savunmama hukuk varmış gibi ve hukuk adına yapacağım diye başlayan Erdoğan, ayrıca, “Bütünüyle yasal bir gazetenin, gerekli izinleri almış, sarı basın kartı dahil, her nüshası basın savcılarının denetiminden geçen, Turkuaz gibi ana dağıtım şirketlerinden birinin Türkiye’nin her yerine dağıttığı Özgür Gündem, gazetesinin bütünüyle sembolik, yani kağıt üzerinde hiçbir yetkisi bulunmayan danışma kurulunda adım geçtiği için tutuklandım” dedi.

5 yıl boyunca danışma kurulu üyesi olarak, Özgür Gündem ile ilgili hiçbir dava için ne sanık ne tanık olarak çağrıldığını belirten Erdoğan, 26 yıldır 8 kitap, yüzlerce yazı yazdığını, yazdıklarının onlarca dile çevrildiğini ve bugün birkaç cümlenin cımbızla çekilmesi nedeniyle yargılandığını söyledi.

İdam cezası yerine getirilen ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan ilk kadın edebiyatçı olarak tarihe geçtiğini söyleyen Erdoğan, savunmasında, bugüne kadar “faillere bakmaksızın, kurbanların hikayelerini yazdığı belirtti.

Dilbilimci yazar Necmiye Alpay ise savunmasına, “bu davada dört aydır tutuklu bulunuşumun bir yargısız infaz niteliği taşıdığını söylemek istiyorum” diyerek başladı.

“Kişisel olarak şiddetin, terörün ve çatışmaların son bulması için toplumsal barışın tesisi için çaba gösterdiğim Barış Vakfı’ndan başka hiçbir örgütün üyesi ya da hukuk dışı bir selahiyetle kullanılan terimle söyleyecek olursam, iltisaklısı değilim” dedi.

Haklarında hazırlanan iddianameyle ilgili ise, “Buradaki temel sorun, sayın savcının iddialarının izlenime dayalı, delliler -varsayılan suç bağlantılarına ilişkin kişisel kanıtlar- açısından boş olması ve gazete kavramı ile basın özgürlüğü kavramını bütünüyle yok saymasıdır” dedi.

Hakkında toplanmış deliller olmadığını da söyleyen Alpay, “suçsuzum” diyerek tahliye ve beraatini talep etti.

‘Şiddeti savunmamış insanlar silahlı örgüt yöneticiliğinden yargılanıyor’

Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan İnsan Hakları Derneği eş başkanı ve avukat Eren Keskin ise, “Benim için Özgür Gündem, bu gazetede yazdığı için 72 yaşında öldürülen Musa Anter’dir” diyerek sözlerine başladı.

Hakkıda “yazmadığı yazılardan dolayı 160 adet dava” olduğunu söyleyen Keskin, “Ben bu dosya için kendim zorla kendim ifade vermeye geldim. Savcı sizi arayan soran yok niye geliyorsunuz dedi. Ama ben ifade vermek istedim” diyerek kendini savundu.

“Hayatında şiddeti savunmamış insanlar silahlı örgüt yöneticiliğinden yargılanıyor” diyen Keskin, “İddianamede yer alan yazılarım bana savcılık aşamasında sorulmadı. Bunlarla ilgili ne soruşturma ne dava açıldı. Adım künyede sembolik olarak yazılıydı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Necmiye Alpay

Aynı davada, yazar Ragıp Zarakolu, Filiz Koçali, Ayhan Bilgen de yargılanıyor.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yapılarak, yazarların tutukluluğu protesto edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Zana Kaya ve İnan Kızılkaya’nın dört aydır tutuklu olduğuna dikkat çekerek, “TCK’ya göre hiçbir suç olmayan yazılardan dolayı yargılanacaklar. Hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı yargılanmasını kabul etmiyoruz ve meşru görmüyoruz” dedi.

Duruşmayı Almanya, İngiltere, İsveç ve İsviçre konsolosluklarından temsilciler ile Aslı Erdoğan’ın yabancı yayıncıları da takip etti.