Avrasya Tüneli açıldı

Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, resmen açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılbaşına kadar tünelin geçiş ücreti 15 TL olacak ve gelir şehit ailelerine aktarılacak” dedi. İşte tünel hakkında bilmeniz gerekenler..

Avrasya Tüneli resmen açıldı.. İstanbul Boğazı’nı yer altından geçecek olan Avrasya Tüneli’nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı.

GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yılbaşına kadar tünelin geçiş ücreti 15 TL olacak ve gelir şehit ailelerine aktarılacak” dedi. Yılbaşından sonraki ücret daha sonra açıklanacak.

Tünelin geçiş ücretinde dolar kuru baz alınıyor. Tünel geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar + KDV (yaklaşık 17 lira), minibüsler için 6 dolar + KDV (yaklaşık 25 lira) karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmişti. Her iki yönde de ödeme yapılacak.

24 SAAT AÇIK OLACAK MI?

Tünel 30 Ocak’a kadar 24 saat değil, belli bir süre çalışacak. 14 saatle (sabah 07.00-akşam 21.00) başlayacak uygulama ile en geç 30 Ocak’ta 24 saat çalışma sistemine geçilecek.