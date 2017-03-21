Avrupa’daki Türk Atlantisi’nin unutulan öyküsü

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Romanya ve Yugoslavya sınırını oluşturan Tuna Nehri’nin ortasında 500 yıllık Türk toprağı olarak kalan Adakale’nin öyküsü, Türkiye’ye çok şey anlatıyor…

Avrupa’daki son Türk toprağı sayılan Romanya’da Tuna Nehri üzerinde bulunan Adakale, 1964 yılında Yugoslavya ve Romanya’nın birlikte yapımına başladığı ‘Porte de Feir’ (Demir Kapı) barajının sularına gömüldü. Jules Verne’den Andersen’e, İbrahim Müteferrika’dan ünlü Macar Türkolog Ignacz Kunos’a pek çok ünlü ismi ağırlayan Akadale, sultanların ve kralların büyülendiği bir Türk toprağıydı.

İşte Türkiye’nin Avrupa’nın kalbinde unuttuğu Adakale’nin hüzünlü öyküsü…

AVRUPA’NIN KALBİNDEKİ TÜRK ATLANTİSİ: ADAKALE

1960’lı yıllara kadar 750 civarında Türk’ün yaşadığı Adakale, dillere destan lokumları, kahveleri, çarşısı, Bektaşi Miskin Baba Türbesi, camisi ve ‘Adakale’ marka sigarasıyla ünlüydü. II. Meşrutiyet’in ardından İstanbul’a temsilci gönderen Adakale, Balkanlarda başlayan çalkantıların arasında unutulan bir cennet gibiydi. Lozan’dan sonra Romanya’ya geçen Adakale’de yaşayan Türkler, Tuna Nehri’nde inşa edilen ‘Porte de Fer’ barajının suları adayı yutmadan önce 1968’de Avrupa’daki 500 yıllık Türk toprağı olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Kimi Türkiye’ye, kimileri de Romanya’ya taşınarak hayata tutunmaya çalıştı. Böylece Tuna Nehri’nin sularına gömülen Türk Atlantis’i Adakale’nin acısı unutuldu gitti.

USTA SİNEMACI ARASAN, ADAKALE’NİN ÖYKÜSÜNÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak usta sinemacı ve yönetmen İsmet Arasan, daha genç bir sinemacıyken adını ilk kez Türk sinemasının yüz akı olan hocası Metin Erksan’dan duyduğu Adakale’nin öyküsünden çok etkilendi ve yıllarca yüreğinde taşıyıp olgunlaştırdığı bir düşü 2008 yılında gerçeğe dönüştürdü. Yönetmen İsmet Arasan’ın ‘Adakale Sözlerim Çoktur’ adını taşıyan belgeseli, 2008 yılında 45. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal Ödülü, aynı yıl TRT Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülü ve Troya Folklor Araştırmaları Derneği Onur Ödülü ile Safranbolu Belgesel Film Festivali’nde 1. Ödülüne layık görüldü.

TUNA’NIN SULARINA GÖMÜLEN ADAKALE’NİN SÖZLERİ BİTMEDİ

Türkçe ve Romence olarak iki dilde çekilen ‘Adakale Sözlerim Çoktur’ belgeseli, yüzlerce yıldır Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tuna’nın kalbindeki bir adada bir arada yaşayan farklı inanç ve kültürlerden gelen insanların masalsı yaşamlarını ve modern dünyanın dayattığı yıkım projelerinin getirdiği hüzünlü bir sonu anlatıyor.

22 MAR’TA NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ADAKALE BULUŞMASI

22 Mart’ta İstanbul Şişli’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 19:00’dan itibaren gösterilecek olan Adakale belgeselinin yönetmeni ve metin yazası Usta sinemacı İsmet Arasan ile Adakale’yi ve belgeselini konuştuk:

‘ADAKALE’Yİ İLK KEZ HOCAM METİN ERKSAN’DAN DUYDUM’

-Adakele’nin belgeselini çekmeye ne zaman ve nasıl karar verdiniz; bu sizin fikriniz miydi?

-Adakale’nin varlığını, M. S. Ü. Sinema Televizyon Enstitüsü’ndeki öğrenciliğim sırasında, 1983 yılında, hocam Metin Erksan’dan işittim. Muaazzam bir coşku ile adayı anlatmış, ’Adakale, filmini çekecek Türk sinemacısını bekliyor!’ demişti. O an, o filmi çekmeye karar verdim. Zaten Tuna boylarından, Balkanlardan gelen köklerim vardı. Araştırmaya başladım. Bu hayal uzun araştırmalar ve maceralar sonunda, 2008 yılında hayata geçti.

Demirkapı Barajı (Port de Feir, 1964/1971 yılları arasında yapıldı. Adakaliler, 1968 yılında adadan ayrıldılar. Baraj gölü nedeni ile Romanya karasında 5 köy ve Orşova ilçesinde 17.000 kişi mekân değiştirdi (1970/71). Suların altında maddi anlamda, kazınmış bir anakayadan başka bir şey yoktur.

‘ADAKALE’Yİ KURTARMAK İÇİN BÜYÜK BİR EKİP ÇALIŞTI’

-Adakale için bir kurtarma süreci yaşandı mı, bu konudaki izlenimleriniz nedir?

-Yaşanan süreç bize önceleri ciddi bir kurtarma çabası sergilendiğini, ne yazık ki zamanla içinde öngörülerin tamamlanmadığını gösteriyor. Ciddi kayıplarımız var. Özellikle sözlü tarih alanında. Oysa Yugoslavya ve Romanya’nın kültürel ve tarihsel değerleri koruma yaklaşımına Unesco büyük destek vermişti. Romanya Bilimler Akademisi’nden ünlü Prof. Konstantin Plopşor’un öncülüğünde nice antropolog, etnolog, müzikolog, filolog, mimar, zoolog, bitki bilimci ve mühendislerden oluşan büyük bir ekip çalıştı.

-Neler yapıldı bu çalışmalar kapsamında?

-Adakale’nin zengin bitki ve hayvan dünyası, endemik canlı varlıklarına gelince… Onlar, Yugoslavya ve Romanya’da oluşturulan ulusal park alanlara taşınarak korumaya alındı. Bu süreçte iki tane haber belgesel çekildi. Bilimsel araştırmalar ve sonuçları ise bilim dünyasına ve kamuoyuna bir türlü dönmedi!

‘ADAKALE’NİN TAŞINDIĞI ADAYI KUMARHANE YAPMAK İSTİYORLAR’

-Ada barajın suları altında kalınca Adakaleli’ler nereye gittiler?

-650 adalı, yeni yurtlarına göç etti. Çoğu anavatanları Türkiye’ye geldi, azı ise Romanya’da kaldı. Ailelerden dağılanlar oldu. Böylece Adakale’nin canlı hafızaları kaybolma sürecine girdi. Prof. Plopşor’un planı, Adakale’yi, (Şimian adasında)kalesi, mezarlıkları ve Miskin Baba Türbesi gibi örneklerle yeniden inşa etmekti. Ancak ani ölümü sonrası ve bu tasarı savsaklandı. Zaten Şimian adası yasak askeri bölge kapsamına alındı. Şimian günümüzde insansız, izinle ayak basılabilen, yaban bitki örtüsü altında, yarım kalmış ada kalesi ve mezarlık kalıntıları görünümü ile iç burkmaktadır. Orada, Adakale’nin anısını, ruhunu kullanarak, tamamen kumar ve eğlenceye dayalı, uluslararası sermayeye dayalı büyük turistik (!?) projeler gündeme getirilmeye çalışılması ise her vicdan sahibini uyarmalıdır.

‘TÜRKİYE TARAF OLDUĞU HALDE ADAKALE İÇİN HİÇ KATKI SUNMADI’

-Türkiye’nin bu süreçte kurtarma çalışmalarına bir katkısı, çabası oldu mu?

-Türkiye Adakale’nin tarihsel ve kültürel değerlerini kurtarma çabalarına taraf ülke olduğu halde hiçbir katkı sunmaması tek kelime ile dramatiktir… Ama şanslıyız. Türk Osmanlı halk kültürünün ilk örneklerini dünyaya tanıtan ünlü Türkbilimci Ignacz Kunos, Adakale’nin kitaplarca masallarını, türkülerini, manilerini ta 1882/ 84 yıllarında kayıtlamıştır. Bu alanda Popescu-Judetz’in araştırmalarının da altını çizmemiz gerek. Adakale Arşivleri eksikleri ile Romanya Ulusal Arşivi’ndedir ve dizini yayınlanmıştır. Ayrıca, Tourno Severin müzesi ve Port de Feir Barajı içindeki bir bölümde Adakale eserleri sergilenmekte ve saklanmaktadır.

Öte yandan Romen bilimcileri, adanın sözlü tarih çalışmalarına 1990’lı yıllardan günümüze önem verdi. Romanya’da Adakale konusunda 20 kitap, onlarca tez bulabilirsiniz. Türkiye’de ise değerli araştırmacı H. Yıldırım Ağanoğlu’nun geçen yıl yayınlanan kitabı, bizim yaptığımız sözlü tarih kayıtları ve belgesel dışında hiçbir çalışma yapılmaması çok acıdır.

‘ADAKALE KIRK KATLI BİR BOHÇA, AÇ AÇ BİTMİYOR’

-Belgeselin çekimleri sırasında Adakale’nin öyküsünden nasıl etkilendiniz?

-Ben bütün filmlerimde, köklerin hafızalarını topluyor, kayıtlıyorum. Bunu bir görev duygusu, felsefemin gereğinde içselleştirerek anlatmaya çabalıyorum. Derinlere, bilinmeze doğru, yüreğe seslenen bir şiirsellik peşindeyim. Adakale’nin sözleri çok. Hala da rüyalarıma girer. Adakale, gerçekten bir destan. Kırk katlı bir bohça. Aç aç bitmiyor. Filmin ilk adı, ”Kayıp Yurdun Ağrısı” idi. Sonra, ”Bir Varmış, Bir Yokmuş” , olsun dedim. En sonunda Adakale Destanı’nı okuyunca, ”Adakale Sözlerim Çoktur”, oldu. Ona olan sevgim, yapmak istediklerim bitmedi.

‘BU İBRET VERİCİ HİKÂYE, BİZİM HİKÂYEMİZ’

-Sizi en çok etkileyen neydi peki?

-Bu filmin bendeki en büyük etkisi insanlık olarak bir şekilde kaybettiğimiz komşuluk, paylaşımcılık, dayanışma ve belli ilkelere, hoşgörüye dayalı, farklılıkların zenginlik olarak algılandığı o masalsı hayatın bizden bir örneği olması. Bir tür ideal dünya toplumu gibi. Adakalelilerle ilişkilerimi sürdürüyorum. Ben bu deneyimin canlı özneleri ile karşılaştım, bunu unutamam. Filmde, ’nasıl yaşamalıyız?’, sorusunda buluşalım istedim. Naif, şiirsel, hüzünlü, acı ve ibret verici bir hikâye… Bu, bizim hikâyemiz!

‘OSMANLI ÇEKİLENE KADAR ADAKALE TUNA BOYUNUN KİLİDİYDİ’

-Adakale’nin Türkiye için anlamı neydi?

-Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’dan çekilene kadar Tuna boyunun kilidi Adakale olarak kalmış. Askeri bir üs yani. Berlin Antlaşması’ndan sonra özerk, Türk kültürünün yaşatıldığı turistik bir mekâna dönüşmüş. Adakale ‘Misaki Milli’ sınırları dışında, uzak bir coğrafyada olmasına rağmen bazı antlaşmalarda unutulması nedeniyle, Lozan Antlaşması sırasında TBMM’de ve Lozan’da tartışmalara yol açmıştır. Sonunda Romanya toprağı kabul edilen adalılara bazı ayrıcalıklar verilmişti. Adakaleliler ve Türkiye gönül bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Adalılar Türkiye-Romanya arasında yapılan göç antlaşması ile ülkemize geldiklerinde kendilerine konut konusunda büyük kolaylıklar sağlandı.

‘HALFETİ’YE ADAKALE’DED KAYBETTİKLERİMİZLE BAKMALIYIZ’

-Bu belgesel film bize ne anlatıyor; dünden yarına nasıl bir mesajı taşıyor?

-Bu film, Adakale konusundaki kültürel ve tarihsel görevini yerine getirmesinin ilk örneğidir. Film hayata geçtikten sonra, 2008 yılında Türkiye Romanya arasında yapılan ikili ‘Bilim ve Kültür Antlaşması’ndaki bir maddede, ’Adakale Vakfı’nın kurulması öngörüldü. Ve ilk kez filmle Adakale gerçeği dünya kamuoyuna tekrar kazandırıldı. Ancak Türkiye için Adakale konusu, bir kültür olgusu olarak henüz bitmedi. Halfeti deneyimine, Adakale’de kaybettiklerimizle bakmalıyız. Kurtarılan insanlığın belleğidir ve her şey insanla şenlenir, hayat müze değildir.

-Belgeseli çekerken zorluklar yaşadınız mı?

-Bizim ülkemizde yaşlılar iktidarı var. Yolunuza, hak edişin mesleki ölçüleri teraziye konmuyor. Tartı bozuksa ne olacak? Hele hele bağımsız çalışıyorsanız, gerçeğe adamışsanız kendinizi hiç kolay değil. Bizim mesleğimiz ne yazık ki para gerektiriyor. Keşke bir kurşun kalem yetse idi. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının kültürel kalıcı yapıtlara, projelere destek vermesi konusundaki duyarlılık ve bilincinde ciddi sorunlar gözüküyor. Oysa ülkemizde dünyaya söz söyleyecek yetenekte gencecik çok pırlantalar var ve geliyor. Onlar nasıl çalışacak, önlerini kim açacak?

Bu belgeselde elbette zorluklar yaşadım. Çoğu kurumların hızlı çalışmaması ve insanların işine kendini vermemesi ile ilgilidir. Ama unuttum onları. Eğer aklımda tutarsam yeni bir şeye duyduğum aşkın coşkusu azalır. Türkiye’nin geleceği bilim ve sanat insanlarının çiçeklendirerek müjdeleneceği ülke olacağına hep inandım. Çok yardım da aldım. Ama nasıl? Ömrümü severek, çok çalışarak, çok severek, inancımı kaybetmeden, acıyı bal eyleyerek. Mutluyum, bu benim seçimim. Daha güzeli bir gün gerçekleşecek ama bugündeyiz.

‘ORASI BURASI, BURASI ORASI’

-Bu çalışma sırasında unutamadığınız anılar oldu mu?

-Çok! Tanıdığım Adakaleliler… Filme destek veren, katkıda bulunan tüm Adakaleliler ve arkadaşlarım. Onların hepsine minnettarım. Tek tek adlarını söylemek isterdim. Onları unutamam. Her birinde, Adakale adı geçince başlayan ağlama duygusu, o derin özlem. Şimdi modernitenin pençesinde gergin, sıkıntılı, koşturan göç etmiş adalıların, bizlerin, Romenlerin gençleri, başka hayaller peşinde, ocak evlerinden uzaktalar çoğu. Yaşlıların çoğu sefertası gibi küçük odalarda kalmış. Geçmişte bir düşü yaşayanların, yeni bir hayali gerçekleştirecek takati kalmamış; gençler ise ıssızlaşan evlerden uzakta mutluluk arıyor; geri döndüklerinde belki kimse kalmayacak. Romanya’da da, Türkiye’de de gördüğüm köy ve kasabalardaki insanların bütün sevdikleri hep uzaktaydı! Birbirleri ile çok seyrek görüşüyorlardı.

Bizim yaşadığımız toprağı, sevdiklerimizi, çevremizi terk etmeden ya da olduğumuz yer neresi ise orasını sevmekten, korumaktan başka yolumuz yok. Ayvalık’ta, Perşembe pazarında tezgâha çıkmış bir adam hep bağırır: “Orası burası, burası orası!”