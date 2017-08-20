Avukatları: Gülmen ve Özakça’ya her şey olabilir

Bu kadar kolay mı?
Açıklamada, “Bu adalet herkese lazım. Onlar gerçekten haksız yere atıldılar. Hiçbir yasaya tabi tutulmadan, hiçbir kovuşturmaya tabi tutulmadan, iki dudak arasında işten atıldılar. Bu kadar kolay mı? Bu bir onur meselesi. Onları açlıktan öldürmeye çalışıyorlar. Onlar haklarını istiyorlar. Adalet bir tek tek kişiye değil, halkımıza lazım” ifadeleri kullanıldı.
Görüş sınırlaması
Öte yandan, Gülmen ve Özakça’nın avukatı Oya Aslan önceki gün açlık grevindeki direnişçilerin sağlık durumları ile ilgili kritik bir uyarı yaptı. Aslan, “Nuriye’nin sağlık durumu önemli bir eşikte ve Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız. Vücut direnci yeterince güçlü değil enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya. En son kardeşi iki gün önce refakatçi olarak kabul edildi. Semih’in vücut direnci yine biraz daha güçlü ama o da önemli bir eşikte” dedi. Sağlık durumlarının kritik olması sebebi ile avukat görüşlerinin sınırlandırıldığını aktaran Aslan, günde sadece 2 saat avukatları ile görüşebildiklerini ifade etti.