Avukatları: Gülmen ve Özakça’ya her şey olabilir

Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, açlık grevi direnişlerinin 165. gününe girdi. Gülmen ve Özakça’ya verilen destek eylemleri de dün Kızılay Meydanı’na taşındı. Gülmen ve Özakça’nın avukatı Oya Aslan ise “Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız. Semih’in vücut direnci yine biraz daha güçlü ama o da önemli bir eşikte” uyarısında bulundu. TAYAD üyesi iki kişi, her gün Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı çevresinde yapılan Gülmen ve Özakça’ya destek eylemini Kızılay Meydanı’na, Kızılay Alışveriş Merkezi’ne taşıdı. İki kişi ellerinde “Nuriye ve Semih işe alınsın” parkartı ile açıklama yaptı.

Avukat Oya Aslan açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat Aslan, “Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir pozisyondayız” dedi.

Bu kadar kolay mı?

Açıklamada, “Bu adalet herkese lazım. Onlar gerçekten haksız yere atıldılar. Hiçbir yasaya tabi tutulmadan, hiçbir kovuşturmaya tabi tutulmadan, iki dudak arasında işten atıldılar. Bu kadar kolay mı? Bu bir onur meselesi. Onları açlıktan öldürmeye çalışıyorlar. Onlar haklarını istiyorlar. Adalet bir tek tek kişiye değil, halkımıza lazım” ifadeleri kullanıldı.

Görüş sınırlaması

Öte yandan, Gülmen ve Özakça’nın avukatı Oya Aslan önceki gün açlık grevindeki direnişçilerin sağlık durumları ile ilgili kritik bir uyarı yaptı. Aslan, “Nuriye’nin sağlık durumu önemli bir eşikte ve Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız. Vücut direnci yeterince güçlü değil enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya. En son kardeşi iki gün önce refakatçi olarak kabul edildi. Semih’in vücut direnci yine biraz daha güçlü ama o da önemli bir eşikte” dedi. Sağlık durumlarının kritik olması sebebi ile avukat görüşlerinin sınırlandırıldığını aktaran Aslan, günde sadece 2 saat avukatları ile görüşebildiklerini ifade etti.