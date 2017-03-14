Ayşe Habibe Küçük’ün seramikleri beğenildi…

“Turning Earth E10” seramik sergisine katılan Gaziantepli sanatçı Ayşe Habibe Küçük’ün seramikleri büyük beğeni topladı.

Turning Earth E10, farklı kültürlerden seramikçilerin katıldığı sergisini 11-12 Mart günleri “11A Argall Ave E10 7QE” adresinde açtı. Sergide farklı kültürlerden 50’ye yakın sanatçı arasında yer alan Habibe Küçük’ün Anadolu esintili çalışmaları farklı tarzıyla ilgi çekti.

Habibe Küçük kendisini şöyle tanıttı:

“1985 Gaziantep doğumluyum. 2008’de Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü’nden mezun oldum. 2008’de taşındığım Londra’da pek çok grup sergisine katıldım. Londra’nın en saygın seramik atölyelerinden biri olan Turning Earth Ceramic’de kişisel çalışmalarımı sürdürüyorum.”

Habibe Küçük şöyle devam etti:

“Yapmış olduğum eserler Richmond, St. John’s Wood High Street de galerilerde satıldığı gibi online olarak

www.modernartbyayşe.etsy.com’da da satıyorum. Yapmış olduğum bir çok çalışmalarının yanı sıra Anadolu motiflerinden oluşan özel koleksiyonu Londra, Amerika, İtalya, Avusturya gibi ülkelerde büyük beğeni toplamasından çok memnunum. Sanatseverler Instagram’da @ayşehabibekücük’den de ulaşabilirler…”