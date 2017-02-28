Bakan’ın ‘temiz’ dediği göl ölü balıklarla doldu!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Orman ve Su İşleri Bakanı’nın “Eber Gölü’nü kurtardık. Eber Gölü’nde artık hayat var, kuşlar, endemik türler var, eskiden balık yoktu, şimdi balık tutulabiliyor” dediği gün, gölün yüzeyinin binlerce ölü balıkla kaplı olduğu ortaya çıktı…
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi olan Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’yle ilgili 18 Şubat tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, yıllardır kirlilikle boğuşan gölü temizlemek için eylem planı hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Artık Eber Gölü’ne gittiğiniz zaman çöp göremezsiniz. Çöplerden, atık sulardan, erozyondan Eber Gölü’nü kurtardık. Eber Gölü’nde artık hayat var, kuşlar, endemik türler var, eskiden balık yoktu, şimdi balık tutulabiliyor” dedi. Ancak Bakan Eroğlu’nun bu açıklamayı yaptığı gün Eber Gölü’nün yüzeyinin ölü balıklarla dolu olduğu ortaya çıktı. 20 Şubat günü gölde inceleme yapan yetkililer, balık ölümlerinin bir kaç gün önce gerçekleştiğini tespit etti.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinin çevrelediği Eber Gölü, bir zamanlar Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında geliyordu. Ancak insan baskısı, sanayi, tarım ve hayvancılık kaynaklı kirlilik yüzünden hızla yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Eber, gideren rengini yitirdi.
BAKAN’IN ‘TEMİZ’ DEDİĞİ GÜN EBER ÖLÜ BALIKLARLA DOLDU
Göldeki sazlıkların yarattığı hasır üretimi kültürüyle de ünlü olan Eber, son yıllarda ise toplu balık ölümleriyle gündemde. Ancak Eber Gölü’nde yaşanan son toplu balık ölümü dehşet verici boyuta ulaştı. Yaz aylarında yükselen ısıya bağlı olarak artan balık ölümlerinin kış mevsiminde de ortaya çıkması bölgede tedirginlik yaratıyor.
VALİLİK ‘BALIKLAR BUZ YÜZÜNDEN ÖLMÜŞ’ DEDİ
Gölün yüzeyinin ölü balıklarla kaplanmasına neden olan çevre katliamının ardından bir açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği, konuyla ilgili yetkililerce bir inceleme yapıldığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:“İnceleme aşamasında; söz konusu mahalde çok sayıda ölü küçük balık olduğu, balıkların ölüm olayının yaşanması üzerinden uzun zaman geçtiği, ölü balıkların bulunduğu mahalde su derinliğinin çok az olduğu ve suyun yer yer buz halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinin yakın çevresinde balık ölümlerine yol açabilecek ve suyun mevcut durumunu bozabilecek çevresel etkenlerin mevcut olmadığı gözlemlenmiştir. Söz konusu balık ölümlerinin sebebinin balıkların bulunduğu mahaldeki suyun tamamen donmasından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan incelemede, göl yüzeyinin yaklaşık 1,5-2 aydır tamamen buzla kaplı olması ve yüzey su sirkülasyonunun olmaması, ayrıca yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kritik seviyenin çok altında bir değerde olması sebebiyle balıkların oksijensizlik nedeniyle boğularak öldüğü kanaatine varılmıştır.“
GÖL UZMANINDAN SERT TEPKİ: ‘BUZ TUTUNCA BALIKLAR ÖLMEZ’
Türkiye’nin önemli sulak alan uzmanlarından Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, valiliğin bu açıklamasına sert tepki göstererek, “Göl buz tutunca balıklar ölmez“ dedi. Geçmişte su seviyesi 25 metreyi bulan Eber Gölü’nün Türkiye’nin 12. Büyük gölü olduğunu ancak son 20 yılda su seviyesinin 2-3 metrelere düştüğünü dile getiren Kesici, şunları söyledi:
SAZLIKLAR KURUDU, SEKA KAĞIT FABRİKASI KAPATILDI
“Son 10 yıldır çeşitli dönemlerde gölün ekolojik yapısının bozulması ve kirlilik nedenleriyle her yıl balık ölümleri alışıla gelmiş bir hal almıştır. Eber Gölü ve Karamık Gölü ile birlikte bölgede kurulan SEKA Kâğıt Fabrikasına ekonomik değeri en yüksek olan başta kamış ve hasır gibi bitkileri hammadde olarak kazandırmakta ve bu sanayi kolunda on binlerce kişi geçimini sağlamaktaydı. SEKA kâğıt fabrikası, havzadaki göllerin kurumasına bağlı kamış ve sazlıkların azalması yüzünden 2014 yılında kapatıldı.“
‘SİT ALANI İLAN EDİLMESİNE RAĞMEN KORUNAMADI’
Eber Gölünün, ekonomik ve ekolojik önemi olan su bitkileri ve su canlılarının korunabilmesi için Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu’nca 1992 yılında 1. Derece doğal sit alanı ilan edildiğini ancak buna rağmen korunamadığına dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, “Eber Gölü Akşehir Gölü’nün, en önemli su kaynağıydı. Birçok göçmen su kuşu için barınma ve üreme alanıydı. Eber Gölü; dere kayabalığı, sazan türleri ve turna balığının avcılığının yapıldığı önemli bir sulak alandı“ dedi.
17 YERLEŞİM ALANI EBER GÖLÜNÜ TEHDİT EDİYOR
Havzadaki gölleri ve Eber Gölü’nü tehdit eden unsurların, tarımsal atıklar, SEKA Kağıt Fabrikasının atıkları ve Afyonkarahisar’ın, Eber’in çevresindeki 17 yerleşim alanının yarattığı kirlilik olduğunu dile getiren Kesici, Bolvadin Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının da kirlilik kaynağı olduğunu söyledi.
YOĞUN GÖLET YAPIMI VE KAÇAK SONDAJLAR
Göl havzasında son zamanlarda yoğun şekilde gölet ve baraj yapılması ve kaçak sondaj suyu kullanımının Eber Gölü’nü tehdit eden diğer unsurlar olduğunu kaydeden Kesici, katliam boyutundaki balık ölümleriyle ilgili yetkililerin yaptığı açıklamalara da tepki göstererek şöyle konuştu:
‘BALIKLAR BUZDAN DEĞİL KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR’
“Göllerde oksijen seviyesinin düşmesinin bilimsel nedenleri bellidir, Eber Gölü de ilk defa donmamaktadır, çok daha soğuk kışlar donmalar yaşanmış fakat balık ölümleri görülmemiştir. Göller buz tutsa da dip kısımlarındaki su sıcaklığı daima +4 derecededir. Su ne kadar sıcak olursa, sudaki oksijen oranı da o kadar az olur ve bu nedenlerle soğuk sularda oksijen seviyesi düşmez. Kirli sularda oksijen seviyesi düşer. Buna karşılık göl, akarsu ve hatta denizlerde; balıkların ölümüne neden olan oksijen azlığı, bu sulara akan evsel-tarım ve endüstriyel atıklardaki organik maddeler, organik madde bakımından zengin olan su dibindeki birikintiler, su içindeki hayvan ve bitkilerin bozulmaları ile meydana gelir. Bu oksidasyon olayı, gölcüklerde, göllerde, denizlerde ve hatta okyanuslarda, oksijen dağılışları üzerinde, oldukça büyük rol oynar.
AKŞEHİR GÖLÜ COĞRAFYADAN BU YÜZDEN SİLİNDİ
Eber Gölü’nde yukarıdaki durum, yaz- kış her mevsim üst düzeydedir. Ve yıllarca Eber ve Akşehir gölleri, çevresindeki fabrikaların atıklarıyla kirletilmiş, bölgede SEKA’nın kurulmasına neden olan Eber ve Akşehir Gölü kamışlıkları kurumuş, Türkiye’nin 5. Büyük doğal gölü olan Akşehir Gölü coğrafyadan silinmiş, göl su birikintisine dönüşmüştür.“
BAKAN EROĞLU: ‘EBER GÖLÜ’NDE ARTIK HAYAT VAR’
Eber Gölü’nde dehşet verici balık ölümlerinin yaşandığı sırada 18 Şubat tarihinde Anadolu Ajansı’na bir açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’ın doğal güzelliklerini ve çevreyi korumak için kurulan ‘Afyonkarahisar Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin çok iyi standartlara sahip olduğunu söyledi.
Çevre ve Orman Bakanlığı görevini yürüttüğü yıllarda Eber Gölü‘nün temizlenmesi için 7 paketten oluşan eylem planı hazırladıklarını anlatan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:
“Akarçay aracılığıyla Eber Gölü’ne çok sayıda çöp gidiyordu, çöp deposu haline geliyordu. Çöpleri toplayıp bertaraf edip, elektrik enerjisine dönüştürünce bu problem kalktı. Artık Eber Gölü’ne gittiğiniz zaman çöp göremezsiniz. Çöplerden, atık sulardan, erozyondan Eber Gölü’nü kurtardık. Eber Gölü’nde artık hayat var, kuşlar, endemik türler var, eskiden balık yoktu, şimdi balık tutulabiliyor. Afyonkarahisar ve çevresi olmak üzere hepsi atık sularını Akarçay’a veriyordu, Akarçay da Eber Gölü’ne akıyordu, orası adeta lağım çukuru haline gelmişti.
‘EBER GÖLÜ’NÜ KURTARDIK, VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN’
Biz bütün atık suları toplayıp arıtacak, dünyanın en ileri biyolojik atık su tesisini inşa ettik. Başka şehirlerden su kanalizasyon idareleri gelip, buradaki tesisleri inceliyor, tesisin verimi yüzde 95 civarında, çok yüksek. Arıtılmış suları Eber Gölü’ne veriyoruz. Akarçay bataklık, çöp deposu olacaktı, bunlardan kurtardık. Oradaki vatandaşlar çok memnun.”