Bakan’ın ‘temiz’ dediği göl ölü balıklarla doldu!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Orman ve Su İşleri Bakanı’nın “Eber Gölü’nü kurtardık. Eber Gölü’nde artık hayat var, kuşlar, endemik türler var, eskiden balık yoktu, şimdi balık tutulabiliyor” dediği gün, gölün yüzeyinin binlerce ölü balıkla kaplı olduğu ortaya çıktı…

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi olan Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’yle ilgili 18 Şubat tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, yıllardır kirlilikle boğuşan gölü temizlemek için eylem planı hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirterek, “ Artık Eber Gölü’ne gittiğiniz zaman çöp göremezsiniz. Çöplerden, atık sulardan, erozyondan Eber Gölü’nü kurtardık. Eber Gölü’nde artık hayat var, kuşlar, endemik türler var, eskiden balık yoktu, şimdi balık tutulabiliyor ” dedi. Ancak Bakan Eroğlu’nun bu açıklamayı yaptığı gün Eber Gölü’nün yüzeyinin ölü balıklarla dolu olduğu ortaya çıktı. 20 Şubat günü gölde inceleme yapan yetkililer, balık ölümlerinin bir kaç gün önce gerçekleştiğini tespit etti.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinin çevrelediği Eber Gölü, bir zamanlar Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında geliyordu. Ancak insan baskısı, sanayi, tarım ve hayvancılık kaynaklı kirlilik yüzünden hızla yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Eber, gideren rengini yitirdi.

BAKAN’IN ‘TEMİZ’ DEDİĞİ GÜN EBER ÖLÜ BALIKLARLA DOLDU

Göldeki sazlıkların yarattığı hasır üretimi kültürüyle de ünlü olan Eber, son yıllarda ise toplu balık ölümleriyle gündemde. Ancak Eber Gölü’nde yaşanan son toplu balık ölümü dehşet verici boyuta ulaştı. Yaz aylarında yükselen ısıya bağlı olarak artan balık ölümlerinin kış mevsiminde de ortaya çıkması bölgede tedirginlik yaratıyor.

VALİLİK ‘BALIKLAR BUZ YÜZÜNDEN ÖLMÜŞ’ DEDİ

Gölün yüzeyinin ölü balıklarla kaplanmasına neden olan çevre katliamının ardından bir açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği, konuyla ilgili yetkililerce bir inceleme yapıldığını kaydederek şu ifadelere yer verdi: “ İnceleme aşamasında; söz konusu mahalde çok sayıda ölü küçük balık olduğu, balıkların ölüm olayının yaşanması üzerinden uzun zaman geçtiği, ölü balıkların bulunduğu mahalde su derinliğinin çok az olduğu ve suyun yer yer buz halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinin yakın çevresinde balık ölümlerine yol açabilecek ve suyun mevcut durumunu bozabilecek çevresel etkenlerin mevcut olmadığı gözlemlenmiştir. Söz konusu balık ölümlerinin sebebinin balıkların bulunduğu mahaldeki suyun tamamen donmasından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan incelemede, göl yüzeyinin yaklaşık 1,5-2 aydır tamamen buzla kaplı olması ve yüzey su sirkülasyonunun olmaması, ayrıca yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kritik seviyenin çok altında bir değerde olması sebebiyle balıkların oksijensizlik nedeniyle boğularak öldüğü kanaatine varılmıştır. “

GÖL UZMANINDAN SERT TEPKİ: ‘BUZ TUTUNCA BALIKLAR ÖLMEZ’

Türkiye’nin önemli sulak alan uzmanlarından Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, valiliğin bu açıklamasına sert tepki göstererek, “ Göl buz tutunca balıklar ölmez “ dedi. Geçmişte su seviyesi 25 metreyi bulan Eber Gölü’nün Türkiye’nin 12. Büyük gölü olduğunu ancak son 20 yılda su seviyesinin 2-3 metrelere düştüğünü dile getiren Kesici, şunları söyledi:

SAZLIKLAR KURUDU, SEKA KAĞIT FABRİKASI KAPATILDI

“ Son 10 yıldır çeşitli dönemlerde gölün ekolojik yapısının bozulması ve kirlilik nedenleriyle her yıl balık ölümleri alışıla gelmiş bir hal almıştır. Eber Gölü ve Karamık Gölü ile birlikte bölgede kurulan SEKA Kâğıt Fabrikasına ekonomik değeri en yüksek olan başta kamış ve hasır gibi bitkileri hammadde olarak kazandırmakta ve bu sanayi kolunda on binlerce kişi geçimini sağlamaktaydı. SEKA kâğıt fabrikası, havzadaki göllerin kurumasına bağlı kamış ve sazlıkların azalması yüzünden 2014 yılında kapatıldı. “

‘SİT ALANI İLAN EDİLMESİNE RAĞMEN KORUNAMADI’

Eber Gölünün, ekonomik ve ekolojik önemi olan su bitkileri ve su canlılarının korunabilmesi için Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu’nca 1992 yılında 1. Derece doğal sit alanı ilan edildiğini ancak buna rağmen korunamadığına dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, “ Eber Gölü Akşehir Gölü’nün, en önemli su kaynağıydı. Birçok göçmen su kuşu için barınma ve üreme alanıydı. Eber Gölü; dere kayabalığı, sazan türleri ve turna balığının avcılığının yapıldığı önemli bir sulak alandı “ dedi.

17 YERLEŞİM ALANI EBER GÖLÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Havzadaki gölleri ve Eber Gölü’nü tehdit eden unsurların, tarımsal atıklar, SEKA Kağıt Fabrikasının atıkları ve Afyonkarahisar’ın, Eber’in çevresindeki 17 yerleşim alanının yarattığı kirlilik olduğunu dile getiren Kesici, Bolvadin Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının da kirlilik kaynağı olduğunu söyledi.

YOĞUN GÖLET YAPIMI VE KAÇAK SONDAJLAR

Göl havzasında son zamanlarda yoğun şekilde gölet ve baraj yapılması ve kaçak sondaj suyu kullanımının Eber Gölü’nü tehdit eden diğer unsurlar olduğunu kaydeden Kesici, katliam boyutundaki balık ölümleriyle ilgili yetkililerin yaptığı açıklamalara da tepki göstererek şöyle konuştu:

‘BALIKLAR BUZDAN DEĞİL KİRLİLİKTEN ÖLÜYOR’