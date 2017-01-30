Bali’de Bennu Gerede ile muhabbet

GÜLSEREN TOZKOPARAN JORDAN / AÇIK GAZETE ENDONEZYA – Fotoğraf sanatçısı, Oyuncu, Survivor’un eski yarışmacısı, 4 çocuk annesi Bennu Gerede ile Türkiye’den km’lerce uzakta, yeni taşındığı, pirinç tarlası manzaralı Bali’deki evinde görüştüm! Kendisi hakkında merak edilen sorularımı yanıtladı:

GülserenT: Bir süredir, galiba geçen yıldan beri Bali’de yaşadığınız duydum. Tam olarak ne zaman taşındınız?

Bennu G: Doğum günüm Ağustos 30!

GülserenT: Bali fikri nereden çıktı? Daha önce gelmiş ve burası benim hayal ettiğim ve yaşamak istediğim yer diye mi düşünmüştünüz?.. Tam nasıl karar verdiniz !

Bennu G: Aslında planlarımızda Amerika fikri vardı ama işler uzayınca, büyük oğullarımdan Dilan, yıllardır Surf School Istanbul da, Kilyosda Suma Beachde kurucusu Hakan ile surf yapar, ve Hakan’ın tavsiyesi üzerine annem ile Ağustos ortası atlayıp gittik Bali’ye 3 günlüğüne. Surf, iklim, yaşam koşulları, ve uzak doğu da ada olması çok yattı aklıma. Çocukların görsel hafızalarında inanılmaz görüntüler kazınıyor!

GülserenT: İnsanın durduk yerde ülkesinden, çevresinden ayrılması kolay değil. Oğlunuzun surf eğitimi dışında ülkede son zamanlarda yaşananların da etkisi olmuş olabilir mi?

Bennu G: Ben aslında yıllardır taşınmaya çalışıyorum Amerika’ya ama dediğim gibi işler uzadığından Bali’ye bir geçiş dönemi olarak taşınmayı düşündük. Ve açıkçası hiç zorlanmadık, ne çevremden ayrılmaya ne de ülkemden! Çok esnek bir insanım ve her duruma uyum sağlıyabilirim, yıllarca yurtdışında yaşadım zaten, sanırım çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirmişim!

GülserenT: Burada Türk TV izliyor musunuz ?

Bennu G: Burada TV hiç izlemiyorum, sadece internetden haberleri takip ediyorum.

GülserenT: Bali’ye uyum sağladığınızı ve memnun olduğunuzu söylediniz. Bali tam da anlamıyla nev-i şahsına münhasır bir ada. Bir çok yabancının, yazar, ressam gibi Bali’de yaşadığını duymuştum ama Türk restorantını işleten Kevser, bir de yılan derisi çantalar satan Moda Leather dışında kimseyi bilmiyorum. Siz bu adanın nesini sevdiniz?

Bennu G: Bu adanın spirituel olmasına, insanlığına, pozitif enerjisine, şeffaflığına, mistik olması ve gerçekten karmanın çok yoğun bir şekilde hissedildiğine bayılıyorum! Buradaki yerleşmiş olan yabancı insanların bir şekilde ‘aşmış olduğunu düşünüyorum.

GülserenT: Endonezya hükümeti epey zorlaştırıyor yabancıların gelip yaşamasını, işler bürokratik biraz.. Sizin ikamet almanız kolay oldu mu?

Bennu G: Kolay oldu ama vize işlemleri biraz karışık ve teferruatlı.

GülserenT: İşlerinizi burdan sürdürmek kolay mı?

Bennu G: Bildiğin gibi benim işim fotoğrafçılık. Ve en kısa zamanda burada başlıyacağım profesyonel bir şekilde çalışmaya! Ama halen bağlantılarım var Türkiye ile, bütçe veriyorum, çekimler ayarlıyorum!

Gülseren T:Çocuklarınız kolaya adapte oldu dediniz!

İnanılmaz.! Bir an bile zorluk çekmediler! Hemen entegre oldular.

Gülseren T: Bali’de ne kadar süre yaşamayı planlıyorsunuz? Belli bir planınınz var mı yoksa akışa mı bıraktınız? Endonezyaca öğrenmeyi planlıyor musunuz?

Bennu G: Çocuklarım Fransız eğitimi gördüğu için Fransz Bac 2 senelik bir diploma sistemi ve son seneleri gelecek sene olacak, ve buradaki okulda çok daha az ögrenci var ve daha birebir ilgilenebiliyor hoca onlar ile dolayısıyla muhtemelen bir okul senesi daha kalmayı düşünüyoruz! Ama hayat belli olmaz! Belki bir anda bir mucize ile Amerikada buluruz kendimizi:)

Tek tük kelimeler biliyorum tabii, ama fazla efor sarf etmek istemiyorum çünkü nasılsa burada hayat boyu yaşamıyacağım, enerji ve vaktimi daha işime yarıyacak şeylerde değerlendirmek isterim!

GülserenT: Biliyorsunuz Bali bir çok festival yanında büyük bir edebiyat etkinliğine de ev sahipliği yapıyor her yıl… Ubud Yazar ve Okurlar Festivali. Gectiğimiz yıl katılma ya da izleme fırsatınız oldu mu?

Bennu G: Mart’da Bali Spirit Fest var Ubud’da, kurucularından biri Amerikada okurken lise arkadaşımmış meğersem! Onu tekrar 30 sene sonra görecem, çok heyecanlıyım. Yarın da aslında Saraswati- Sanat, edebiyat ve bilgi tanrıçasını kutlama günu var! Maalesef Ekimde katılamadım edebiyat festivaline, çünkü iş için o tarihlerde İstanbuldaydım!

GülserenT: Bali’de Hinduizm bir başka canlı.. Hergün bir tören bir festival var. Mesela Nisan ayında Nyepi denilen 1 gün için sessiz olma, adeta ada olarak hayat duruyor, meditasyon yapıyorlar. Büyülüyeci bir yer demek mümkün. Bir yabancı olarak bu törenleri izleme fırsatınız oldu mu? Tüm bu atmosfer size ilham veriyor mu?

Bennu G: Nyepi yi yaşamak için baya heyecanlıyım! Ve dediğin gibi gerçekten her gün bir tören gibi! Maalesef daha henüz bir seremoniye katılmadım ama en kısa zamanda katılacağım!

GülserenT: Türkler alıştığı yiyecekleri bulmakta sorun cekiyor. Beyaz peynir yok denecek kadar az mesela, kuru baklagiller filan aynı. Bizler TR’den getiriyoruz, siz ne yapıyorsunuz. Yerel yiyeceklere ve meyvelere alıştınız mı?

Bennu G: Zaten vejeteryan olduğum için burası benim için bir cennet! Kuru baklagilleri Bali Buda diye organik bir dukkan var, oradan buluyoruz, sadece çocuklar sucuk hasreti yaşıyorlar dolayısıyla her gelen sucuk getiriyor! Ben de arada beyaz peynir zaafıma yenik düştüğüm için aynı şekilde arkadaşlarım getiriyor! Ama buranın yemeklerine bayıldım, tempesi, soyası, nasi campur, noodle vs!

Gülseren T: Ulaşım aracı olarak motor ve motor-taksiler çok yaygın. Siz aldınız mı bir motor? Yada Gojek-motortaksi kullanıyor musunuz?

Bennu G: İlk geldiğimizde iki scooter kiraladım. Çocukların İstanbuldan zaten biraz bilgileri vardı ama sonuçta hiç fazla trafikte kullanmamışlardı, buranın trafiği de çok enteresan…tek tek bindirip bi nevi trafik tecrübesi kazandırdım. Bir hafta sonra herkesin scooter’ı vardı, ve şimdi scooterleri geri verip herkesin bir motorsikleti var:)

Gülseren T: Bir de buradaki hapishane çok ünlü. Kerobokan. Hakkında kitaplar yazıldı. Bir çok uyuşturucu kaçakçısı hapiste ama işlerini içerden çok rahat devam ettirip para kazanıyorlar.

Avustralyalı “Bali 9 “ çetesinin elamanları da burda, ikisi 2 yıl önce idam edilmişti.

Bennu G: Evet duydum. Çok örnek var. Çok idam edilen var, hapise atılan da, ve aslında ergen yaşı için hiç uygun bir yer değil Bali çünkü fazla özgürlük var. Hayal edemediğin boyut da uyuşturucu var, xanax eczanelerde reçetesiz satılıyor, alkol da yaşa bakılmadan veriliyor…Anlıyacağın, burası hem bir cennet, hem de bir cehennnem, ama önemli olan senin Baliden istediğin. Bile bile uyuşturucu alıyorsan, ya da sarhoş motorunu kullanıyorsan o zaman sonuçlarına katlanacaksın. Bilinçli olup sorumluluk sahibi olmak şart çünkü çok acımasız olabilir Bali, ve maalesef bedeli çok ağır ödemek zorunda kalabilirsin.

Bali’de size mutluluklar dilerim. Tesekkürler, iyi günler