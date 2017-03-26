Belarus’ta ‘sosyal parazit vergisi’ protestolarında yüzlerce gözaltı

Belarus’ta hükümetin yılda altı aydan az çalışanlardan yıllık 230 dolar vergi alma kararını protesto için yapılan gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hükümetin gösterileri yasaklamasına rağmen başkent Minsk ve diğer kentlerde sokaklara dökülen binlerce kişi “Faşist Polis” diye slogan attı.

Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, haftalardır devam eden protestoların ardından 9 Mart’ta vergileri bu yıl için askıya almıştı.

Lukaşenko 1994’ten beri iktidarda

Lukaşenko, “sosyal parazit vergisi” adını taktığı verginin çalışmak istemeyenleri disipline edeceğini söylüyor.

Aleksander Lukaşenko, 2015’te çıkardığı bir kararnameyle uygulanan verginin kaldırılmayacağını açıkladı.

Belarus’un 1918’de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nden bağımsızlığını ilan etmesinin yıldönümünü “Özgürlük Günü” ilan eden protestoculara ana caddelerde polis müdahale etti.

Gazeteciler ve protestocular gözaltına alındı.

‘Kadınları saçlarından sürüklediler’

Alaksander Ponomarev adlı bir gösterici Associated Press ajansına, “Kadınları saçlarından sürükleyip otobüslere bindiriyorlar. Ben bir binanın avlusuna kaçarak kurtuldum” dedi.

Gözaltına alınanlar arasında 30 kadar da gazetecinin olduğu belirtiliyor.





23 yıldır iktidarda olan ve muhalifler üzerinde baskı kurmakla suçlanan Lukaşenko, bazı Baztılı yetkililer tarafından “Avrupa’nın son diktatörü” olarak niteleniyor.

Ancak Lukaşenko son dönemde Batı’yla yakınlaşmaya ve Rusya’ya bağımlılığını azaltacak adımlar atmaya başladı.