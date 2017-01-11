Berberoğlu için müebbet talebi

MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun müebbet hapsi istendi.

MİT’e ait yardım TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.