Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, İstanbul Macaristan Kültür Merkezi Müdürü Fodor Gábor ve Müdür Yardımcısı Aron Sipos ile birlikte Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etti.

Kadir Mısıroğlu’nu Üsküdar Doğancılar Sebil Yayınevinde ziyaret eden Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı Osman Şahbaz, İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Müdür Yardımcısı Aron Sipos, 1966 yılında yazmış olduğu Macar İhtilali kitabı ve yine Macar ihtilalinin onuncu yılı olan 1966 senesinde Nemzetör Grubunun temsilcisi Prof. Şövalye İmre Toth’un tevdi ettiği Gümüş Madalya konuşuldu.

Gümüş madalya tevdi edilen şair Sezai Karakoç, Şinasi Özdenoğlu ve siz varsınız

Fodor Gábor ziyarette, 1966 yılında Macar Nemzetör Grubunun temsilcisi Prof. Şövalye İmre Toth’un Türkiye’de gümüş madalya tevdi ettiği şair Sezai Karakoç, Şinasi Özdenoğlu ve siz varsınız. Size hangi gerekçeyle bu gümüş madalyayı tevdi ettiklerini ve Macar İhtilali kitabınızı neden yazdığınızı öğrenebilir miyiz diye sordu.

Kadir Mısıroğlu ise diplomatları Sebil Yayınlarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 1966 yılında Prof. Şövalye İmre Toth’un kendisini ziyaret ettiğini. O yıllarda yazmış olduğu Macar İhtilali kitabını duyduklarını merkezi Almanya Münih’de olan Nemzetör Grubu da gümüş madalya takdim etti. Müstakil olarak Macar İhtilali kitabımı komünizme karşı olduğum için yazdım. O yıllarda Türk ve Macar basınında genişçe yer vermişlerdi” dedi.

Biz de Atilla’nın torunlarıyız

Osman Şahbaz görüşmede şunları ifade etti, ” Yoğun gündeminizde bizlere zaman ayırıp kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Macar İhtilali kitabınızı birkaç defa okudum. Teknolojik tüm iletişim araçlarının ve telefonun kısıtlı olduğu bir dönemde kitabınızda Macar ihtilalinin olduğu zamanı, şehirleri yerleri oradaymışınız gibi muazzam bir şekilde okuyucuya hissettiriyorsunuz. Bu kadar konuların içerisinde olmanız takdire şayandır. Geniş bilgi, tecrübe ve dökümana sahipsiniz müstakil olarak 1956 Macaristan İhtilali konusunda bir seminer verseniz memnun oluruz. Ayrıca Macarlar da ”Biz de Atilla’nın torunlarıyız” derler.” dedi.

Kadir Mısıroğlu ise, ” Sizi yayınevimizde misafir etmekten bahtiyarım. Macarlarla geçmişten gelen birçok ortak yönümüz ve ilişkimiz bulunmaktadır. Aynı kökten geliyoruz. Biz Macarlarla ırken aynıyız. Yazmış olduğum 66 kitabımda müstakil olarak Macarları ve Rusları yazdım. 1956 Kasım ayında Rus birliklerinin Macaristan’a girmesi üzerine başlayan Macar ihtilalini Türkiye’den yerinde izleyen tek gazeteci İlhan Bardakçı’dır. Rus birliklerinin Macaristan’dan çıkmasına izin vermediği İlhan Bardakçı Türkiye’den üst düzey yetkililerin girişimi sonucunda çıkabilmiştir. O zaman kendisinden aylarca haber alınamamıştır” dedi.

Macaristan ile ilgili birçok döküman dosyasının olduğunu ifade eden Mısıroğlu, sizleri yeniden misafir etmek ve bu dökümanların aslını göstermek isterim. Şimdi üzerinde çalıştığım Osmalı kitabımda Macar Prensleri II Ferenc Rákóczi ve Thököly İmre’den genişçe bahsediyorum. Herkes hayatında para toplarken ben kitap topladım. Kütüphanemde 200 000’den fazla kitap var. Hayatımda hiç latince kitap imzalamadım. Size de Osmanlıca olarak imzalayıp kitaplarımı hediye edeceğim.Biz bin yıl bu yazıyı kullandık” dedi.

Kadir Mısıroğlu konuklarına, Macar İhtilali ve Dünya Hakimleri kitaplarını Osmanlıca imzalayarak hediye etti. Osman Şahbaz’da Kayseri Erciyes Dağını resmeden porselen tabak hediye etti.