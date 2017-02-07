Böyle olur Yeni Türkiye’nin rant vurgunu!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Davalık kamu arazisinde yükselen dev konut projesinde fiyatlar açıklandı, Maltepe Belediyesi ise iki yıldır süren rant savaşının bilinmeyenlerini kamuoyuyla paylaştı…

Emlak Konut GYO tarafından konut satışlarını teşvik etmek amacıyla başlatılan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasıyla proje üzerinden satışa sunulan 30 projeden biri olan İstanbul Küçükyalı Nidapark’ta fiyatlar açıklandı. Karayollarına ait kamu arazisinin özelleştirme yoluyla ele geçirilmesinin ardından, bölgede yaşayan halkın yeşil alan beklentisine rağmen konut ve ticari alan olarak planlanan alanda inşa edilecek olan Nidapark Küçükyalı Projesi’nde 625 konut, 168 ofis satışa sunuldu. Kamu arazisinde inşa edilecek konut ve ofislerin fiyatları ise 480 bin ile 1 milyon 254 bin TL arasında değişiyor. Yüklenici Tahincioğlu firması, Haziran 2016’da gerçekleşen ihalede kamuya ait 114 bin metrekarelik araziyi toplam 3 milyar 635 milyon 715 bin TL karşılığında satın almıştı.

İHALEYİ ŞİRKET KAPTI, İMAR PLANINI BAKANLIK YAPTI

İstanbul Küçükyalı’da bulunan Karayollarına ait arazi, 2014 yılında TOKİ’ye devredildi. Ardından ise bölgenin son yeşil alanı olarak bilinen arazi özelleştirme yoluyla satışa çıkarıldı. 6 Haziran 2016 tarihinde yapılan ihaleyi, 3 milyar 635 milyon 715 bin TL teklif veren Tahincioğlu Gayrimenkul firması kazandı. 114 bin 239 metrekarelik Karayolları arazisinde konut ve işyerleri yapmak isteyen Tahincioğlu’nun bu talebine karşı bölge halkı ise alanın yeşil alan ve kamunun kullanımında kalmasını istiyordu. Halkın talebi doğrultusunda arazi için yeşil alan ve sosyal donatı alanları projesi hazırlayan Maltepe Belediyesi, bu projeyi TOKİ’ye iletti. Ancak sonuçta Tahincioğlu’nun dediği oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre arazinin planı ‘Konut+ Ticaret Alanı’ olarak düzenlendi.

‘GÜÇLÜ TÜRKİYE ’ SLOGANIYLA HALKIN MALINI HALKA SATIYORLAR

Ardından da Tahincioğlu Gayrimenkul firması Karayolları arazisinde ‘Küçükyalı Nidapark’ adıyla konut projesi yapmak için hazırlıklara başladı. Emlak Konut GYO tarafından konut satışlarını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz hafta başlatılan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasıyla proje üzerinden satışa sunulan 30 proje arasında bulunan ‘Nidapark’ta proje üzerinden satışların başladığı duyuruldu.

625 KONUT, 168 OFİS, MİLYONLUK FİYATLAR…

Kamu desteği ve güvencesiyle satışa sunulan 625 konut ve 168 ofisin fiyatları ise devlet arazisinden elde edilen emlak rantının boyutlarını gözler önüne seriyor. 480 bin ile 1 milyon 254 bin TL arasında değişen fiyatlara satışa sunulan projede 5 ayrı seçenek bulunuyor.

MALTEPE BELEDİYESİ İKİ YILDIR SÜREN RANT SAVAŞINI AÇIKLADI

Dava açtığı projeye ruhsat verdiği yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunan Maltepe Belediyesi ise konuyla ilgili haberimizin ardından bir açıklama yaparak, Karayolları arazisi üzerinden iki yıldır süren rant savaşının ayrıntılarına açıklık getirdi.

Söz konusu arazinin yeşil alan ve sosyal donatı alanı olarak halkın kullanıma açılması için Maltepe Belediyesi’nin başından bu yana mücadele yürüttüğü dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

‘BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ, BOTANİK PARKI YAPILMASINI İSTEDİ’

“Arazinin halkın kullanımına kapalı olmasından dolayı, Küçükyalı Metro İstasyonu’nu kullanan vatandaşlar bu büyük alanın etrafından dolaşmak zorunda bırakıldı. Başında bulunduğu kurumun mülkiyet hakkı, söz ve karar yetkisi olmadığı halde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, göreve geldikten sonran vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına atıl durumda bekleyen Karayolları arazisinin bir an önce halka açılması, bölgenin yeşil alan olarak tasarlanıp Botanik Parkı yapılması için girişimlerde bulundu.

BAKANLIK PLANI ‘KONUT VE TİCARET ALANI’ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Alanın Maltepe halkına açılması için büyük mücadele veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, arazinin mülkiyet sahibi TOKİ ile görüşmeler yaparak bölgenin yeşil alan olması yönünde projeler hazırladı. Ancak tüm bu talepler ve itirazlar görmezden gelinerek, arsanın planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konut + Ticaret alanı olarak değiştirildi. Maltepe Belediyesi’nin 20.04.2016-20.05.2016 tarihleri arasında askıya çıkan plana yaptığı itiraz reddedildi. İlçe belediyesinin hakkı olan alanlar İBB’ye ait gösterildi ve plan; Konut + Ticaret alanı olarak ihale edildi.

‘BELEDİYE PLANA DAVA AÇTI, BAKANLIK PROJEYİ ONAYLADI’

İlçe halkının haklarını savunma yolundaki mücadelesinden vazgeçmeyen Maltepe Belediyesi, tüm görmezden gelmelere, yok saymalara rağmen konuyu yargıya taşıdı. İhaleyi kazanan firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planı doğrultusunda hazırladığı projeye bakanlıktan onay verildi. Bakanlığın onayladığı proje ruhsatlandırılmak üzere Maltepe Belediyesi’ne gönderildi. Maltepe Belediyesi tüm mücadelesini bu noktada ilçe halkının yararlanabileceği, en geniş kazanımı elde etmek için müzakere sürecine yöneltti.”

‘SADECE BİNA RENGİ VE PENCERE BOYUTUNA KARIŞABİLİRSİNİZ’

Daha önceki benzer projelerin aksine birçok alanda karar verme yetkisinin Bakanlıkça kullanılarak gönderilen bu projede; Maltepe Belediyesi’nin bina rengi ve pencere boyutları gibi konularda düzenleme talep edebileceğinin yazılı olarak bildirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bildirilen proje hakkında Belediye Meclis Grupları, Mahalle Muhtarları ve Karayolları arazisi ile ilgili faaliyette bulunan STK Yöneticileri, Maltepe Belediyesince toplantılara davet edilerek bilgilendirildi. Bakanlık tarafından gönderilen Proje bünyesinde mevcut mevzuata aykırı bir durumun net olarak tespit edilememesi durumunda, müzakere edilecek konu başlıkları belirlendi. Belediye Meclis Üyelerinden oluşan bir Komisyon kurularak, bu toplantılarda müzakere ve karar yetkisi alındı” denildi.

‘BELEDİYENİN TALEPLERİ FİRMADAN KABUL GÖRDÜ’

Daha öncesinde ilçe halkının girişinin yasak olduğu alanın, Maltepelilerin kullanımına açılmasının yanı sıra, bir dizi benzeri talebin Maltepe halkıyla müzakere edildiğine değinilen açıklamada, Maltepe Belediyesi’nin açtığı davanın takipçisi olacağının da altı çizilerek ayrıca şu bilgilere yer verildi: “Maltepe Belediyesi, bu müzakere sürecinde devam eden mahkeme sürecinden geri adım atmamak koşuluyla; Küçükyalı metro durağından itibaren halkın kullanımına yasak olan bölgenin halka açılmasını ve tüm arazinin toplamda yüzde 64’lük kısmının yeşil alan ve donatı alanı olarak düzenlenmesi konusunda ısrarcı oldu ve bu taleplerini kabul ettirdi. Ayrıca; ihaleyi kazanan firma tarafından bölgeye 2 meydan ve halkın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yol, Maltepe’ye yakışan modern, içerisinde çok amaçlı salon, kreş vs. bulunan Belediye Ana Hizmet Binası’nın yaptırılması hususundaki talepler de müzakere masasında kabul gördü.

‘ARAZİNİN YARIDAN FAZLASININ YEŞİL ALAN KALMASINI SAĞLADIK’