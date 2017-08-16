Brexit: İngiltere, İrlanda ile sınır kapısına karşı olduğunu açıkladı

İngiliz hükümeti, İngiliz ve İrlanda vatandaşları için “Ortak Dolaşım Bölgesi” uygulamasının devamını arzuladığını ve 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasının sürdürülmesini istediğini tekrarlıyor.

İngiliz hükümeti, Birleşik Krallığa dahil olan Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında, Brexit sonrası, “fiziki bir sınır” istenmediği yönündeki duruşunu açıkladı.

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde en önemli üç başlıktan biri bu sınır bölgesinin Brexit sonraki statüsüne ilişkin.

Bu sınır müzakeresi, son derece hassas olan Kuzey İrlanda barış sürecini de yakından ilgilendiriyor.

“Gelecekteki Ortaklık” ismi verilen memorandumda, İrlanda ile sınır kapısı gibi “fiziksel bir sınır” istenmediği belirtiliyor.

Salı günü açıklanan “geçici gümrük birliği” önerisi ve hemen sonrasındaki “görünmez sınır” arzusu ile ilgili olarak ise Avrupa Birliği cephesinden ilk açıklama Brexit koordinatörü Guy Verhofstadt’tan geldi.

Belçikalı politikacı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gümrük Birliği’ne giriş çıkış yapmak ve ‘görünmez sınır’ birer fantezidir. Önce vatandaşların hakları güvence altına alınmalı ve finansal bir anlaşmaya varılmalı” ifadesini kullandı.

‘Ortak Dolaşım Bölgesi devam etmeli’

İngiltere hükümeti ise yayınladığı memorandumla, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki özel duruma dikkat çekilerek, yeni gümrük ayarlamaları için bir geçiş sürecinin gerekliliği dile getiriliyor.

İrlanda ile İngiltere arasında atıl durumda bulunan bir sınır yerleşkesi.

‘Mümkün olan en görünmez sınır’

Kamuoyuna duyurulan memorandumda, İrlanda Denizi’nde bir gümrük bölgesi fikrine de katılınmadığı açıklanıyor. Bunun ekonomik ve anayasal olarak yaşama geçirilmesinin güç olduğu ifade ediliyor.

Memorandumda tüm bunların Birlik ile müzakere edilmesi gerektiği fikrinde olunduğu ama amacın mümkün olan “en görünmez sınır” olduğu ifade ediliyor.

Konu ile ilgili konuşan bir İrlanda hükümet sözcüsü, memorandumun İngiltere’nin stratejisini anlamak adına yardımcı olduğunu söyledi.

Ancak sözcü, barış sürecinin önemine de dikkat çekerek, “süreç müzakerelerde pazarlık kozu yapılmamalı” dedi.

2019 yılı Mart ayında yürürlüğe gireceği açıklanan Brexit’e muhalif olan kesimler, Ada’nın bu bölgesinde yeniden fiziki sınır uygulamasına geçilmesi durumunda, Kuzey İrlanda barış sürecinin bundan etkilenebileceğini iddia ediyor.

İngiltere ve İrlanda hükümetleri karşılıklı olarak fiziki sınırlara karşı olduklarını açıkladı.

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2016 yılında 23 milyar strerlin civarında gerçekleşti.