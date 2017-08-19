Brexit sonrası AB’liler İngiltere’de çalışabilecek

AB vatandaşları, Brexit’in resmen gerçekleşmesinin ardından Birleşik Krallık’ta çalışabilecek ve vize almaya gerek duymadan ülkeyi ziyaret edebilecek.
Hükümet tarafından yapılan planlar doğrultusunda yıl sonlarına doğru açıklanması beklenen Brexit sonrası göçmenlik sisteminin, ülkedeki şirketlere AB vatandaşı kalifiye eleman çalıştırma izni vereceği belirtiliyor. Buna rağmen, ülkede çalışmak isteyen Avrupa Birliği vatandaşlarının, göçmenlikle ilgili yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalacakları ve özel izin almaları gerekeceği ifade ediliyor.
Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda, Brexit’in hükümete göçmenlik durumunu kontrol etme yetkisi vereceği, fakat bunun göçü tamamen durdurmak istedikleri anlamına gelmediği söyleniyor.
Yapılan açıklamalarda, kontrol altında tutulduğu takdirde Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkede çalışabilmeleri ve vizeye gerek duymadan Birleşik Krallık’ı ziyaret edebilmeleri fikrine karşı olunmadığı da belirtiliyor. AB’den gelecek kalifiye işçi sayısını kontrol altında tutmak adına, hükümetin bir istihdam kotası belirlemesine yönelik baskılar giderek artsa da yeni sistemde AB’den gelecek işçilere verilecek çalışma izinlerinin sayısının önceden belirleneceğine yönelik haberler reddedildi. Yıl sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni göçmenlik planları hükümetin yeni sistem için uzun vadedeki planlarını belirleyecek.
Brexit müzakereleri sonrasında gerçekleşmesi beklenen geçiş döneminde, daha farklı kuralların uygulanabileceği de ifade ediliyor.
Yeni planların uygulamaya konması halinde AB vatandaşları Birleşik Krallık topraklarına ayak basmak için vizeye ihtiyaç duymayacak olsa da bu, AB vatandaşlarına şu anda uygulanan serbest dolaşım hakkının devam edeceği anlamına gelmiyor. Şu anda uygulanmakta olan serbest dolaşım hakkı Avrupa Birliği vatandaşlarına, başka bir Avrupa Birliği üye devletinde çalışma hakkını da kapsıyor. Brexit’i destekleyen Muhafazakar Parti milletvekilleri, Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği vatandaşlarının Birleşik Krallık’ı vizesiz ziyaret edebilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını söyledi.
Muhafazakar Parti’den Andrew Bridgen, Times gazetesine yaptığı açıklamada Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkeye girmelerine karşı olmadığını, fakat yeni sistemde özel izin almadan çalışamayacaklarını ve sosyal yardım talebinde bulunamayacaklarını ifade etti.