Brexit sonrası AB’liler İngiltere’de çalışabilecek

AB vatandaşları, Brexit’in resmen gerçekleşmesinin ardından Birleşik Krallık’ta çalışabi­lecek ve vize almaya gerek duyma­dan ülkeyi ziyaret edebilecek.

Hükümet tarafından yapılan planlar doğrultusunda yıl sonlarına doğru açıklanması beklenen Brexit sonrası göçmenlik sistemi­nin, ülkedeki şirketlere AB vatan­daşı kalifiye eleman çalıştırma izni vereceği belirtiliyor. Buna rağmen, ülkede çalışmak isteyen Avrupa Bir­liği vatandaşlarının, göçmenlikle il­gili yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalacakları ve özel izin almaları ge­rekeceği ifade ediliyor.

Bakanlar tarafından yapılan açıklamalarda, Brexit’in hükümete göçmenlik durumunu kontrol etme yetkisi vereceği, fakat bunun göçü tamamen durdurmak istedikleri an­lamına gelmediği söyleniyor.

Yapılan açıklamalarda, kontrol altında tutulduğu takdirde Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkede çalı­şabilmeleri ve vizeye gerek duyma­dan Birleşik Krallık’ı ziyaret edebil­meleri fikrine karşı olunmadığı da belirtiliyor. AB’den gelecek kalifiye işçi sayısını kontrol altında tutmak adına, hükümetin bir istihdam ko­tası belirlemesine yönelik baskı­lar giderek artsa da yeni sistemde AB’den gelecek işçilere verilecek çalışma izinlerinin sayısının önce­den belirleneceğine yönelik haber­ler reddedildi. Yıl sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni göç­menlik planları hükümetin yeni sistem için uzun vadedeki planlarını belirle­yecek.

Brexit müzakereleri sonrasında gerçekleşmesi beklenen geçiş dö­neminde, daha farklı kuralların uy­gulanabileceği de ifade ediliyor.

Yeni planların uygulamaya konması halinde AB vatandaşları Birleşik Krallık topraklarına ayak basmak için vizeye ihtiyaç duyma­yacak olsa da bu, AB vatandaşla­rına şu anda uygulanan serbest dolaşım hakkının devam edeceği anlamına gelmiyor. Şu anda uy­gulanmakta olan serbest dolaşım hakkı Avrupa Birliği vatandaşla­rına, başka bir Avrupa Birliği üye devletinde çalışma hakkını da kap­sıyor. Brexit’i destekleyen Muha­fazakar Parti milletvekilleri, Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği vatandaşlarının Bir­leşik Krallık’ı vizesiz ziyaret ede­bilmesi fikrine olumlu yaklaştıkla­rını söyledi.

Muhafazakar Parti’den Andrew Bridgen, Times gazetesine yap­tığı açıklamada Avrupa Birliği va­tandaşlarının ülkeye girmelerine karşı olmadığını, fakat yeni sis­temde özel izin almadan çalışa­mayacaklarını ve sosyal yardım talebinde bulunamayacaklarını ifade etti.