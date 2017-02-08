Cami kapılarını yogaya açtı

Londra’da topluma ait Ramadan Camii kapılarını yoga etkinliğine açtı… Geçen Cumartesi günü saat 17’de yapılan “Standing rock” yoga etkinliğine farklı kültürlerden yogiler katıldı.

Etkinliği organize eden Yoga Connects’in meneceri Sally Griffyn, camide yoga etkinliğini düzenlemekten çok mutlu olduklarını ve yogilerin Müslümanların ibadethanesini ve Müslümanların kültürünü yakından tanımaktan da mutlu olduklarını söyledi.

Griffyn etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Standing rock etkinliğimiz ABD’de petrol bölgelerinde yerliler, kızılderiler yaşamaktadır. Ne yazık ki yeni başkan Trump bir imza ile onların bölgesinden petrol çıkarmayı planlıyor. Kızılderililer hep ihanete uğradı ve onlara hep yalan söylendi. Trump ile hakları bir kez daha gaspedilmeye çalışılıyor… Biz bu etkinlikte elde edilen gelirleri protestoculara göndererek onların mücadelelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

“Yoga Connect’in her pazartesi günü 12.30, 4.45 ve 18’de erkek ve kadın birlikte her düzeyde sınıfımız bulunmaktadır” diyen Griffyn , “Ayrıca 18’de meditasyon yapılmaktadır. Biz herkesi davet ediyoruz. Katılımcılar 10, öğrenci 5 ve işsizler 3.50 sterlin derslere katkı payı sunuyor” diye devam etti.

Griffyn , yogoya ilgisi olanların http://yogaconnects.co.uk/ adresinden ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirterek sally@yogaconnects.co.uk adresine de mesaj göndermelerini istedi…

GÜNEY: KÜLTÜRLER ARASI BARIŞA KATKI SUNUYOR

Ramadan Camii Vakıf Başkanı Erkin Güney de camide yogaya izin verilmesinin kültürler arası etkileşim ve barışa katkı açısından değerlendirildiğini belirtti.

Güney camide yoga yapılmasının İslamın bir hoşgörü dini olduğu mesajının da farklı inanç ve kültürlere taşındığını vurgulayarak, “”Etkinliği düzenleyen Yoga Connects ve katılımcılar caminin kurallarına son derece saygı gösteriyorlar. Örneğin camiye kesinlikle ayakkabısız giriyorlar” dedi.