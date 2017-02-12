Çanakkale’de 5.3 büyüklüğünde deprem… Açıklama geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığına göre, saat 16.48’te merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.81 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48’de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden sonra dün yaşanan deprem Bursa ve Tekirdağ’dan İzmir ve Muğla’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Dün saat 16.48’de yeniden 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşayan bölge sakinleri, panikle evlerinden sokaklara çıktı. Vatandaşlar, artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede evlerine girmeye çekindiklerini dile getirdi. Vatandaşlar binalardan uzak açık alanlarda beklemeyi sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, bölgede yaşayan insanların sürekli hasarlı yapılara girmemeleri konusunda uyarıldığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının sürdüren ekiplerin deprem bölgesinde bulunduğunu aktardı. Tavlı, henüz can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığını söyledi. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise Tuzla, Bademli ve Yukarıköy’de bazı evlerde hasar oluştuğu bilgisinin geldiğini, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket ettiğini kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL

Çanakkale’de hafta boyunca depremlerin devam ettiği dün de 5.3 ile sallanan Ayvacık İlçesi’ne bağlı Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde okullar bugün, 1 günlüğüne tatil edildi. Bugün, ayrıca bu köylere sahra okullarının kurulacağı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, valilik internet sitesinden yapılan açıklamada, Ayvacık’ta deprem etkinliğinin halen devam ettiği belirtilerek, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması açısından hasarlı yapıların kullanılmaması, içlerine girilmemesi ve uzak durulması önem arz etmektedir.” uyarısında bulunuldu.

BUGÜN KADAR 749 SARSINTI OLDU

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat’tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık’ta 6 Şubat’tan bugün saat 18.08’e kadar 749 deprem kaydedildi. Ayvacık’ta 6 Şubat’tan bugüne kadar 4’ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Çanakkale’de dün saat 15.14’te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.



UZMANLAR NE DİYOR?

AYVACIK NEDEN SALLANIYOR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süha Özden, ise bölgede meydana gelen depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran Prof. Dr. Özden şöyle konuştu:

“Bu büyüklükte depremler oluyor, olacaktır, ’olabilir’ demiştik. Bu şunu gösteriyor, oradaki enerji daha açığa çıkmamış. O yüzden enerjinin açığa çıkması için bu büyüklükte depremler yaşanıyor. Bu depremler ne kadar sürecek tahmin edemiyoruz. Tedbirli olmamız lazım. Mesaj bu olmalı. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Burada normal fay var. Bir de düşen blok var. Düşen blok aşağı doğru da kırmak istiyor. Enerji açığa çıkmak istiyor. Enerji daha tam olarak açığa çıkmamış. Dikkatli olunması gerekiyor. Binalar sürekli örseleniyor. Binaların da kendine göre belli bir statiği var. Altı birbiriyle aynı büyük deprem, yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde daha küçükler, yer kabuğunun daha alt derinliklerindeki 4 büyüklüğündeki depremler ise 5 kilometre derinlikte. 10-15 kilometrelik fay üzerinde. Açıkçası sıkıntılı bir durum. Fazlada yorum yapamıyorum. ’Daha büyük deprem olur mu’ diye soruluyor. Bunu söylemek güç. Oradaki enerji açığa çıkmamış gibi gözüküyor. Tedbirli olmamızda fayda var. Hasarlı binalarda durmak tehlikeli şu an için. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Bu artçı değil, ana bir deprem.”

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, sarsıntıların sürdüğü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde bir depremin daha olmasına ilişkin, “O bölgede 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur.” dedi. Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birbirine paralel küçük fayların bulunduğunu, bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğünün 5,5, 5,3 ve 5,4 civarında olduğunu anlatarak, bunun dışında daha büyük bir deprem olabileceğini tahmin etmediğini bildirdi. Söz konusu bölgede büyük deprem üretme kapasitesi olan bir fayın bulunmadığını anlatan Altunel, şöyle devam etti: “Şu anda görülen hasar, evler ve duvarların yıkılması. Bu tamamen üst yapıyla ilgili bir durum. Normalde bu büyüklükteki depremlerde biz fazla hasar beklemeyiz. Ancak üstyapı iyi değilse sarsıntıyı aldığında yıkılıyor. Kaldı ki art arda birkaç deprem oldu ve önceki depremlerde binaların birçoğu yoruldu. Dolayısıyla şu andaki küçük depremlerde yıkılanlar da yıkılmaya hazır o yapılar. 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur. Dengeye ulaşıncaya kadar sallantılar sürer. Büyük deprem olmaz.”