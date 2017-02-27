Çavuşoğlu’na Kardak yanıtı geldi

Kardak gerilimi tırmanıyor… Yunanistan’dan Mevlüt Çavuşoğlu’nun sözlerine yanıt geldi
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak ziyaretiyle başlayan Ankara – Atina gerilimi, karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yaşanan Kardak krizine dair açıklamada bulundu. Yunan medyasına konuşan Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Genelkurmay Başkanı Kardak’a çıkmak isteseydi çıkardı” açıklamasına yanıt verdi. Kammenos, “Yunan adasına çıkamazlar. Buna karşı çıkılacaktır. Yunan adasına ayak basacak olanlar, geri dönecekler mi görürüz” ifadelerini kullandı.