CHP, MHP’li başkanlarla temasta

MHP’li bazı belediye başkanlarının, CHP’li yöneticilerle temasa geçtiği ortaya çıktı.

Nisan ayının ilk yarısında yapılması planlanan referandum sürecinde bazı milletvekilleri ve tabanının önemli bir bölümü düzenlemeye karşı çıkan MHP’li bazı belediye başkanlarının, CHP’li yöneticilerle temasa geçerek, düzenlemeye karşı oldukları mesajını verdikleri ortaya çıktı.

Özellikle Ege ve Akdeniz’deki bazı MHP’li belediye başkanları, CHP’ye referanduma karşı olduklarını ancak partinin içinde bulunduğu durum nedeniyle bu yönde bir kampanya yapamayacaklarını, bu nedenle süreçte, “sessiz” kalacaklarını iletti.

Referanduma yönelik çalışmalarını sürdüren CHP kurmaylarının, CHP’li olmayan kesimlerle temaslarını sürdürdükleri öğrenildi. Milliyet’in aldığı bilgilere göre parti yönetiminin “evet” tavrına rağmen milletvekillerinin bir bölümünün TBMM’de “hayır” oyu kullandığı, tabanının önemli bir bölümünün de sürece ilişkin rahatsızlıkları olduğu bilinen MHP ile temaslarını sıklaştıran CHP kurmayları, bazı MHP’li belediye başkanları da referandum sürecine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

‘Sessiz’ kalacaklar

Alınan bilgilere göre özellikle Akdeniz ve Ege’de görev yapan MHP’li belediye başkanları, bazı milletvekilleri gibi teklife karşı olduklarını, ancak partinin içinde bulunduğu durum ve yönetimin kararı nedeniyle referandum sürecinde, “sessiz” kalma kararı aldıklarını CHP’li kurmaylara iletti. Meriç Tafolar / Milliyet