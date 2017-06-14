CHP Milletvekil Enis Berberoğlu tutuklandı!

“MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması” davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

CHP İstanbul Mİlletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın ardından adliyede yaptığı açıklamada, “Partili arkadaşlarım vatandaşlarım ilk defa gelmiyoruz adliyeye. Adından başka, adliyeyle adaletle alakası olmayan sarayın odalarında hukukun katlediğini defalarca gördük. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk. Bugün kendim için geldim… Olmadık bir işten, böyle bir haberden mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim bu” dedi.