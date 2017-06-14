CHP Milletvekil Enis Berberoğlu tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “MİT TIR’ları Suriye’ye silah taşıdı” haberinden dolayı açılan davanın 5. duruşmasında bugün karar çıktı.CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.
“MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması” davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.
Mahkumiyet kararı Enis Berberoğlu’nun “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçunu işlediği gerekçesiyle verildi.
Enis Berberoğlu’ndan ilk açıklama: Bunu yaratanlar utansın
“MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması” davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.
CHP İstanbul Mİlletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın ardından adliyede yaptığı açıklamada, “Partili arkadaşlarım vatandaşlarım ilk defa gelmiyoruz adliyeye. Adından başka, adliyeyle adaletle alakası olmayan sarayın odalarında hukukun katlediğini defalarca gördük. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar, masumlar için geliyorduk. Bugün kendim için geldim… Olmadık bir işten, böyle bir haberden mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim bu” dedi.
Enis Berberoğlu’nun eşi: Bu kararla CHP tutuklanmıştır
“MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanması” davasında CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.
Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu karar sonrası yaptığı açıklamada tutuklama kararını protesto etti. (Gerçek Gündem)