CHP’den ‘anayasalı’ protesto

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesinin gizli oylaması esnasında CHP’li milletvekilleri oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı.
TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 17. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, maddenin gizli oylamasına geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylama öncesi Genel Kurul Salonuna anayasa kitapçıklarını getirdi.
Oylamaya giden CHP milletvekilleri, oy pusulasının olduğu zarfı kutuya atarken, anayasa kitapçığını da kutunun yanına bıraktı.