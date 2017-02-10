CIA Başkanı Pompeo kritik ziyaret için Ankara’da

Ankara, kritik bir ismi ağırlıyor. CIA’in yeni Başkanı Mike Pompeo ilk yurtdışı gezisini Türkiye’ye yapıyor. Pompeo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Masada DAEŞ’le mücadele, Suriye’de son durum gibi önemli başlıklar vardı.

CIA’in yeni Başkanı Mike Pompeo, ilk resmi yurtdışı gezisi için Türkiye’ye geldi. Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde kararlaştırılmıştı.

Pompeo, dün öğle satlerinde Ankara’ya geldi. CIA Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan askeri uçak, Esenboğa Havaalanı’nın kargo bölümüne indi. Pompeo’nun Ankara’daki temasları sırasında kullanacağı zırhlı araçlar da uçakla getirildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği çalışanlarıyla MİT yetkililerinin karşıladığı CIA heyeti, geniş güvenlik önlemleri altında havaalanının kargo bölümünden çıkış yaptı.

Pompeo önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından iki istihbarat teşkilatı başkanı, birlikte Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, ağırlıklı olarak Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı. Özellikle DAEŞ’e karşı yürütülen mücadelede iki ülke arasında yeni işbirliği olanakları ve olası Rakka operasyonu masaya yatırıldı.

ABD’nin Suriye’de PYD/YPG güçlerine verdiği destekten duyulan rahatsızlık bir kez daha iletildi.

Terörle küresel mücadelede iki ülke istihbarat servisleri arasındaki işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu.

FETÖ ile mücadele kapsamında ABD’den beklentiler de dile getirildi.

CIA BAŞKANI, HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

CIA Direktörü Mike Pompeo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından MİT yerleşkesine gitti.

MİT Müsteşarı Fidan ile 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Pompeo, dinlenmek üzere oteline geçti.