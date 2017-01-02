Çin’de maskesiz sokağa çıkılmıyor

Çin’in başkenti Pekin’e hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 25 eşik değerinden 24 kat fazla çıktı. Başkent Pekin ve Tiencin’de uçuşlar iptal edildi

Çin’in başkenti Pekin’e hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 25 eşik değerinden 24 kat fazla çıktı. Başkent Pekin ve Tiencin’de uçuşlar iptal edildi.

Çin’in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, kentte havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için “üst sınır” olarak kabul ettiği 25 eşik değerinin en az 6 katına çıktı.

Hava kirliliğinin yoğunluğu nedeniyle kentte 3 gün süreyle turuncu alarm verildi.

Yoğun kirliliğin görüş mesafesini düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş yaptı.