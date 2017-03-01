DAEŞ’in Telafer-Musul bağlantısı kesildi

Irak’ta ordu birlikleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin Musul’un batısında düzenlediği kara ve hava operasyonu devam ediyor. Operasyonda 151 DAEŞ’li öldürüldü. Musul ile Telafer arasında bağlantı kuran DAEŞ kontrolündeki son yol da kesildi.
Irak’ta ordu birlikleri, terör örgütü DAEŞ’in Musul kent merkeziyle son bağlantı yolunu da kesti. Musul’un kuzeybatısındaki “Suriye yolu” 9. Zırhlı Tümen’e bağlı birlikler tarafından kesildi.
Söz konusu yol Musul ile Türkmen kenti Telafer arasında bağlantı kuruyordu. Musul’un 60 kilometre batısındaki Telafer kenti hala DAEŞ’in kontrolünde bulunuyor.
Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah da, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümen’in bölgedeki terörle mücadele güçlerinin ekseni karşısında güvenli bir cephe oluşturmayı hedeflediği operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü aktardı.
Yarallah, söz konusu operasyonda, orduya bağlı birliklerin Ed-Demirci Es-Sagıra köyünü ele geçirdiği, batı kesiminde DAEŞ’ten alınan bölge ve köylerin patlayıcılardan temizlendiğini belirtti.
Terörle mücadele birliklerinin ise Vadi Hıcr bölgesine düzenlediği baskında 40 militanın etkisiz hale getirildiğini aktaran Yarallah, “Orduya bağlı hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırılarda 64, koalisyon güçlerininkinde ise 35 DAEŞ militanı öldü” ifadesini kullandı.
Musul’un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat’tan itibaren batı yakasını terör örgütü DAEŞ’tan kurtarmaya yönelik operasyona başlamıştı.