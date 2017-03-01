DAEŞ’in Telafer-Musul bağlantısı kesildi

Irak’ta ordu birlikleri ile uluslararası koalisyon güçlerinin Musul’un batısında düzenlediği kara ve hava operasyonu devam ediyor. Operasyonda 151 DAEŞ’li öldürüldü. Musul ile Telafer arasında bağlantı kuran DAEŞ kontrolündeki son yol da kesildi.