DAY-MER Festivali resepsiyonla başladı     

ARİF BEKTAŞ / EVRENSEL – İngiltere’de DAY-MER tarafından organize edilen Kültür ve Sanat Festivali yapılan resepsiyonla başladı.

Bir festivaller ülkesi olan İngiltere’de Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen Kültür ve Sanat Festivali yapılan resepsiyonla başladı. Kuzey Londra’nın en uzun soluklu festivali DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 28’ncisi düzenleniyor.

Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşen resepsiyona bir çok sendikacı, politikacı, gazeteci, akademisyen, belediye encümen üyesi, kitle örgütleri temsilcileri ve çok sayıda DAY-MER üyesi katıldı.

Resepsiyonda konuşan DAY-MER Başkanı Aslı Gül, festivallerinin işçi ve emekçilerle bütünleşen ve yerli işçilerle göçmen işçilerin bir arada mücadele etmenin platformu haline geldiğini belirterek, katkı sunan ve çalışmasında bizzat yer alan herkese teşekkür etti. Gül konuşmasına, Londra’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri alnarak başlarken, sorumlusunun, bu sistem olduğunu belirterek, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Gül, “Bu yangın, nasıl bir sistemde yaşadığımızın somut bir örneğidir” diyerek, daha önce yapılan bütün uyarı ve şikayetlere rağmen, emekçilerin yaşadığı bu binada önlem alınmamasının tek tarifinin, özel şirketlerin karı düşünülerek ve kemer sıkma politikalarına önem veren kapitalist sistem olduğunun altını çizdi.

DAY-MER üyesi gazeteci Çınar Altun tarafından sunumu gerçekleştirilen resepsiyonda bir çok sendikacı, belediye encümen üyesi ve politikacı katılarak birer konuşma yaptı. Bir çok konuşmacı, DAY-MER Festivali’nin bir parçası olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, yerli ve göçmen emekçilerin birleşmesinde DAY-MER’in yürüttüğü çalışmaların önemine değindi.

‘ KURŞUN MUAMELESİ GÖRÜYOR’

Marx Hatıratı Kütüphanesi, mücadeleci sendikalar RMT, NUT, PCS, FBU, SERTUC’un da desteklediği festivalin medya sponsorluğunu Açık Gazete, Gerçek, Morning Star ve gazetemiz Evrensel üstlendi. Medya sponsorları adına bir konuşma yapan Morning Star yazarı Steve Sweeney, bir kaç defe Türkiye’ye gittiğini ve Türkiye ilgili az çok bir fikrinin oluştuğunu belirterek, muhalif basın üzerindeki baskılara karşı ortak mücadelelerin örgütlenmesinin önemine değindi. Sweneey, başta Mersin’de Evrensel muhabirlerine verilen cezalar olmak üzere, Türkiye’de muhalif basına dönük saldırları, halkın haber alma hakkına bir saldırı olduğunu ifade ederek, “Gazetecilik suç değildir” dedi. Sweneey, muhalif medyada çalışanların elindeki fotoğraf makinesi ve kamerasının adeta, silah ve kurşun muamelesi gördüğünü belirterek, basın üzerindeki bu baskıların son bulması için yürütülecek mücadelede DAY-MER festivalinin önemli bir mevzi olduğunu söyledi.

FESTİVAL PROGRAMI YOĞUN

28’ncisi düzenlenen DAY-MER Fesdtivali’nde bu yıl 9 etkinlik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan piknikle başlayan ve önceki gün Enfield Belediyesi’nde bir ay açık kalacak olan ve mültecileri konu alan fotoğraf sergisinden sonra festival, dün yapılan resepsiyonla devam etti. 22 Haziran’da, seçimler sonrası mücadeleyi konu alan ve İngiltere’deki mücadeleci sendikacıların konuşmacı olduğu paneli, 23 Haziran’da Gençlik Şenliği takip edecek. 24 Haziran’da çocuk şenliğinde, yıl boyunca çocuklara dönük DAY-MER’de yapılan kültürel kursların gösterisi yapılacak. 28 Haziran’da ise, toplam 6 kısa filmden oluşan bir sinema günü düzenlenecek. Bir çok filmin yönetmeninin de katılacağı etkinlikten sonra, sinemanın sorunlarının tartışıldığı bir de toplantı yapılacak.

PANELDE “SANAT” VAR

Kültür sanatın ve aydınların demokrasi mücadelesindeki rolünün tartışılacağı panel ise 30 Haziran’da yapılacak. Yazar Aydın Çubukçu’nun yanı sıra, sanatçı Mehmet Ali Alabora, Füsun Demirel ve akademisyen Prof. Naif Bezwan da konuşmacı olarak katılacak.

DAY-MER 28. Kültür Sanat Festivali, 2 Temmuz’da Clissold Park’ta yapılacak açık hava şenliği ile sona erecek. Kardeş Türküler, Balkan müzik grubu Don Kipper ve Erkan Aydar’ın sahne alacağı park şenliğinde yazar Mustafa Yalçıner’in yanı sıra İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in de birer konuşma yapması bekleniyor.

Ekim Devrimi’nin 100’ncü yılı nedeniyle Marx Hatıratı Kütüphanesi’nin açacağı çadırın yanı sıra, sanat çadırları ve sendikaların çadırlarının da olacağı festivale bu yıl 20 bin kişinin katılması bekleniyor.