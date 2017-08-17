Depremin 18. yılında Yalova ve Gölcük’te hüzünlü anma

Büyük Marmara Depreminin 18. yıldönümünde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden Kocaeli Gölcük ve Yalova’da anma törenleri düzenlendi.Yalovalılar 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin 18’inci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybedenleri anmak için depremin simgesi olan Deprem Anıtı’na gelerek anıtı çiçeklerle donattı. Aradan geçen 18 yıla rağmen silinmeyen acı yeniden yürekleri dağlarken, depremde ölenler dualarla anıldı.

Deprem anıtı karanfillerle donatıldı

Yalova’da da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatlarını kaybedenler, felaketin 18’inci yıl dönümünde anıldı. Depremde hayatını kaybedenler için 17 Ağustos Parkı’nda bulunan Deprem Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve işyerinin yıkıldığı Yalova’da bu yıl düzenlenen törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AKP Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, CHP İl Başkanı Özcan Özel, MHP İl Başkanı Hasan Topçular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aradan geçen 18 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken vatandaşlar o büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı’na gelerek anıtı çiçeklerle donattı ve dua etti.

Büyük felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde vatandaşlar topluca depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

DEPREMİN 18’İNCİ YILINDA GÖLCÜK’TE ANMA TÖRENİ

Marmara Depremi’nin 18. yıldönümünde hayatını kaybedenler, depremin merkez üssü Gölcük’teki Deprem Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Depremin yaşandığı saat olan 03.02’de yapılan törene hayatını kaybedenlerin yakınları ile vatandaşlar yoğun katılım gerçekleştirdi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in hazır bulunduğu törende, yapılan konuşmaların ardından önce dualar edildi. Daha sonra anıta çelenk koyulup saygı duruşunda bulunuldu ve son olarak da denize karanfiller bırakıldı.