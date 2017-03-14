Dışişleri: AB’nin Hollanda’nın arkasında durması vahimdir

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile yaşanan diplomatik krize yönelik tavrı üzerinden AB’ye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “AB’nin Hollanda’nın arkasında durması vahimdir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hollanda ile yaşanan diplomatik krize yönelik açıklama geldi. Açıklamanın hedefinde bu kez Avrupa Birliği vardı.

Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında yaşanan gelişmelere ilişkin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Hahn tarafından dün yapılan açıklamaların yanlış değerlendirmeler içerdiğinin ve farklı gündemleri birleştirip algı çarpıtması yapmaya çalıştığının görüldüğü belirtildi.

“AB’nin yaşanan gerilimin daha fazla tırmandırılmaması için diplomatik sözleşmeleri ve hukuku ihlal ederek bu duruma sebep olan ülkeler yerine Türkiye’ye aşırı söylemlerden ve adımlardan kaçınılması çağrısında bulunan açıklamasının, esasen yabancı düşmanlığı ve Türk karşıtlığı gibi aşırı uçlara prim verdiğinin farkına varması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “birliğin gerek Türkiye’deki anayasal düzeni ve demokrasiyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminden gerek AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK saldırılarından sonra yaptığı açıklamalarda olduğu gibi yine objektiflikten uzak ve gelişmeleri tam manasıyla değerlendirmeden hareket ettiği” kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesini, temel insan haklarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlüklerini ve uluslararası sorumluluklarını ihlal eden ülkelere kuvvetli bir mesaj vermesi gereken AB’nin korumacı bir tavırla üye ülke dayanışması arkasına saklanması ve insan hakları ile Avrupa değerlerini açıkça ihlal eden Hollanda’nın arkasında durması son derece vahimdir.

AB’li muhataplarımız demokratik değerleri, temel hak ve özgürlükleri ancak seçici olarak uygulamakta ve sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken, ülkemizin ciddi bir yaklaşımla Hollanda’nın aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, AB’nin bu basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır.”

DİPLOMATİK KRİZ

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Rotterdam’da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı.

Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya’ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Yaşanan gerilimle ilgili açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn, “Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.