Dolar 2017’nin en drüşük seviyesinde

Türk Lirası, sağladığı yüksek getiri ve dolarda küresel güç kaybı nedeniyle değerlenme eğilimini sürdürürken; dolar/TL bu sabah 8 Aralık’tan bu yana en düşük olan 3.40 sınırında geziniyor.

Dolar Fed’in bu yıl içinde yeni bir faiz artırımı yapması yönünde azalan beklentiler, Trump yönetimine ilişkin endişeler, Kuzey Kore gerginliği ve kasırgaların ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle küresel olarak zayıf seyrini sürdürürken, ECB Başkanı Mario Draghi’nin dünkü açıklamaları euroda da değerlenmeye neden oldu.

Draghi, faizler ve varlık alımlarının artırılabileceği taahhüdünün korunduğu para politikası kararının ardından yaptığı açıklamada, döviz kurunda son dönemdeki oynaklığın belirsizlik kaynağı olduğunu ve izlenmesi gerektiğini söyledi. Draghi, para politikasında gelecek yıl için gereken ayarlama hakkında sonbaharda karar alacaklarını belirterek, alınması gereken pek çok ve karmaşık karar olduğunu, kararların çoğunun belki Ekim’de alınacağını belirtti.

Öte yandan diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim eğilimi karşısında TCMB’nin sağladığı yüksek faiz TL’nin değerlenmesine neden oluyor.

Buna paralel dolar/TL’de psikolojik seviye olan 3.40 sınırına kadar çekilerek 8 Aralık’tan bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Euro da 4,10’un üzerinde hareket ediyor.