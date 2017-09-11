Dün içine tükürdüğünüz sanat, bugün tokat gibi çarpar yüzünüze!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE -Bir zamanlar her karışı heykel bahçesi olan bu topraklar nasıl oldu da bugün Cumhurbaşkanı’nın tek bir heykelini yapamaz hale geldi? İçine tükürdüğünüz sanat, gün gelir tokat gibi çarpar yüzünüze…

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE -Bir zamanlar her karışı heykel bahçesi olan bu topraklar nasıl oldu da bugün Cumhurbaşkanı’nın tek bir heykelini yapamaz hale geldi? İçine tükürdüğünüz sanat, gün gelir tokat gibi çarpar yüzünüze …

Bir süredir Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykel ve büstleri gündemde. Önce Şanlıurfa’da tanka “dur” diyen Erdoğan heykeli, ardından İzmit Kartepe’de 4 metrelik devasa heykel…

Samsun’da sergilenen balmumu Erdoğan heykelini de unutmamak gerek…

Son olarak da yine İzmit’ten bir Erdoğan büstü haberi geldi. İzmit’te açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda sergilenen Erdoğan büstü, tüm heykel ve büstlerle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi: Bu heykel Erdoğan’a benzemiyor!

‘ZATEN HİÇ KİMSE ERDOĞAN’A BENZEYEMEZ’

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “ Zaten hiç kimse Erdoğan’a benzeyemez ” diyerek ortaya konulan kepazeliğin üzerine tüy dikmiş: “Yapıtlar, yaşadığımız acıları unutmamak için birer simge gibi. Yüzde 100 benzeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Bir başka parka daha, uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım. “

SANATIN İÇİNE TÜKÜRENLER, BUGÜN SURETSİZ KALIYOR

AKP’li belediyelerin binlerce, milyonlarca lira harcayarak şehirlere, kasabalara yaptırdığı ‘Yeni Türkiye’ parkları ve meydanlarını süsleyen heykel ve ‘sanatsal’ eserler; bir zamanlar “Ben böyle sanatın içine tükürürüm” diyerek sanatı ve sanatçıyı linç eden Melih Gökçek’in önünü açtığı belediyeciliğin tüm Anadolu’yu esir almaya başladığının işaretidir.

Yalnızca Melih Gökçek değil, aynı dönemde İstanbul’un belediye başkanı olan Tayyip Erdoğan’ın da belediyenin baleye ayırdığı bütçeyi keserek, “biz belden aşağısıyla değil, yukarısıyla ilgileniyoruz” sözleriyle ayrıştırıcı ve cinsiyetçi bir dille popülizm yaptığını arşivler unutmadı…

Gelinen noktada 15 yıldır kesintisiz bu zihniyet iktidarda ancak bir türlü ülkenin gündemi belden yukarıya çıkamadı. Dün sanatın içine tükürüp, belin altı ve üstü olarak ayrıştıranlar, bugün kendi suretlerini yansıtacak tek bir sanatçıdan bile yoksun kaldılar.

15 YILDIR İKTİDARDASINIZ, İSLAM’I ANLATACAK TEK BİR ESERİNİZ YOK

15 yıldır kesintisiz iktidardasınız ancak bir tane film çekip bu ülkenin muhafaza edilmesi gereken değerlerinin peşinden tek bir genci sürükleyemediniz. Milyonluk bütçeleriniz, TRT’niz, 70 tane yandaş kanalınız, yüzlerce gazeteniz, derginiz var ama tek bir İslam sanatı eserinin öyküsünü mütedeyyin insanımızın ruhuna estetik bir dille dolduramadınız. Bir tek Selçuklu kümbetini, bir mezar taşını, bir medreseyi bize tüylerimizi diken diken edecek biçimde anlatacak belgeselinizi görmedik. Bu ülkenin kentlerine bir heykel dikemediniz, bin yıl sonra bile insanları çarpacak. Tek bir roman görmedik, dünyaya Anadolu’yu, İslam’ı, Türkiye’yi; Amasya’yı, Urfa’yı, Hz. İbrahim’i, tanrıça Leto’yu, Kybele’yi anlatacak. Tek bir çocuk öyküsü duymadık, Ezop dedeyi, Keloğlan’ı, Hoca Nasreddin’i 30 dilde dünya çocuklarına anlatacak…

Tek bir Tokat yazması, bir Antep yemenisi, bir Çal dokuması, bir Safranbolu oyması, bir Urfa keçesi görmedik. 15 yıldır bu toprağın bütün değerlerinin salt birer ticari mala dönüştürülmesini ve birer birer ellerimizin arasından kayıp gidişine kitlesel seyirci kalıştan yorulduk.

Olmuyor, sanatın içine tükürerek dert anlatılamıyor. İşte 15 yıldır iktidardasınız, geleceğe bir suret, bir anı, Ulu camiler gibi, sultan hanları gibi, Selimiye gibi torunlarınızı büyüleyecek bir eser yaratamıyorsunuz.

Olmuyor, dünyanın en zengin kültürel mirasının üzerinde bulunan bu topraklarda ortaya çıkan zenginliğe “üç beş çanak çömlek parçasıyla bizi oyalıyorlar” deyip, kökleriyle kavga ederek estetik algısı geliştirilemiyor.

SELÇUKLU SARAYLARINDA SANATÇILAR EL ÜSTÜNDE TUTULUYORDU

“Dindar gençlik” ayrıştırmasıyla toplumun geleceğine ikilik tohumları ekerek sanatsal gelişim olmuyor. Bugün adeta kötü bir ilkokul piyesi kostümü gibi ucube kıyafetlerle taklit ettiğiniz Selçuklu sultanlarının saraylarında yüzlerce sanatçı el üstünde tutuluyordu. Bugün hala aşılamayan o benzersiz çiniler o sanatçıların eseriydi. Gidip bakın Konya’ya, Karatay Medresesi’ne, Kubadabad Sarayı’ndan çıkan o çinileri görün, Roma lahitleriyle yarışan o Selçuklu sandukalarını bir görün.

Anadolu Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar bir heykel bahçesi gibiydi. Dünyanın en güzel heykelleri binlerce yıldır bu topraklarda yontuldu. Bu görkemli insanlık mirasına sahip çıkmaya çalışan Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını, birikimlerini büyük bir sanat düşmanlığı ile yok etmeye girişenler, kendi suretlerini bile geleceğe bırakacak estetikten yoksun kaldılar.

BU ÜLKE CUMHURBAŞKANININ HEYKELİNİ BİLE YAPAMAZ HALE GELDİ

Onca bakanlıklar, onca belediye, devletin tüm olanağını kullanarak yalakalıkta sınır tanımayan vali ve kaymakamın birbiriyle yarıştığı bir Türkiye’de, bugünün Cumhurbaşkanı’nın doğru dürüst bir heykelini yapacak sanatçıdan yoksun kaldılar. Bir ülke adına nasıl da utanç verici değil mi?

Ama bu toprakların insanı ruhu özgür kaldığında adeta doğuştan sanatçıdır. Yaratıcı gücü inanılmazdır. Yalakalık, kayırmacılık, düzenbazlık ve iki yüzlülükten uzak kaldığında çerden çöpten yepyeni dünyalar kurar.

RUHU ÖZGÜR OLURSA, TORNACIDAN BİLE SANATÇI ÇIKAR BU ÜLKEDE

Bakın milyonlarca lira bütçeyle tek bir Cumhurbaşkanı heykelini yaptırmayı beceremeyen belediyelere inat sizi dört yıl önce açılan bir açık hava müzesine götürmek istiyorum…

Bugün CHP’den milletvekili olan, bir zamanların Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın’ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2012 yılında açılan bir sergi…

Yer, Antalya Akdeniz Sanayi Sitesinde bir cami avlusu… İyi düzenlenmiş bir bahçe… Akaydın’ın başkanlık yaptığı dönemde, büyükşehir belediyesinin kültür ve sosyal işler dairesi bir proje hazırladı. Sanayide her gün çöpe giden binlerce atık malzeme bir araya getirildi… Sanayide çalışan tamirci, kaportacı, tornacı ve marangoz ustaları kısa bir eğitim aldıktan sonra o atıklardan muhteşem heykeller yarattılar…

KRANK MİLİ, PİSTON VE BUJİDEN HEYKELLER

Krank mili, LPG tankı, hurda lastik, egzos borusu, rulman, buji, piston ve daha onlarca atık; sanayideki ustaların elinde birer sanat eserine dönüştü. 13 Haziran 2012 tarihinde ustaların yaptığı atık heykeller, Mustafa Akaydın’ın da katıldığı bir törenle tüm kentin beğenisine sunuldu…

Ben defalarca gidip gördüm. Akdeniz Sanayisine her işim düştüğünde mutlaka gidip, 19 ustanın elinden çıkmış olan heykelleri ziyaret ediyorum. Bir sanayi sitesinde, bir caminin avlusunda; muhteşem bir kartal, çember çeviren çocuk, metalik bir boğa, dinozor, zürafa, ahtapot ve robotlardan oluşan bir düş bahçesi sanki. Soyut tasarımlar da var, birebir ölçülerinde odun taşıyan eşek de…

TÜRK HALKI TOPRAK GİBİDİR NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

Sözün özü Türk halkı su gibidir. Binlerce yıldır bu böyle. Hangi kabın içine koyarsanız onun şeklini alır. Türk halkı toprak gibidir, ona neyi ekerseniz onu biçersiniz. Türk halkı ekmek gibidir, hamuruna hangi mayayı çalarsanız, onu yersiniz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine bir türlü benzetilemeyen heykel ve büstleriyle ilgili haberleri görünce o tornacı ustaların evrensel bir estetik taşıyan heykelleri aklıma geliyor.