Eczacıbaşı’nın helikopteri düştü

İstanbul Büyükçekmece‘de helikopter düştü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Saat 11.15’te Esenyurt’taki fabrikadan kalkarak Bilecik Bozüyük’teki fabrikaya giden Eczacıbaşı Grubu’na ait TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter, kalkıştan yaklaşık 6 dakika sonra Büyükçekmece’de düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

Ancak helikopterde ikisi pilot, 7 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan birinin Eczacıbaşı’nın Rusya’daki fabrikasının üst düzey yöneticisi, diğer 4 kişinin de Rus konuklar olduğu öğrenildi.

SİS NEDENİYLE KULEYE ÇARPTI İDDİASI

Kazayla ilgili resmi bir açıklama olmadığı için helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Helikopterin yoğun sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle TÜYAP Fuar Merkezi yakınındaki televizyon kulesine çarpmış olabileceği belirtiliyor.

Meydana gelen teknik arızanın da düşüşe neden olabileceği iddialar arasında.

E-5 TRAFİĞE KAPANDI

Kazada helikopterin 5 parçaya bölündüğü belirtildi. Parçaların E-5’e dağılmasının ardından karayolu trafiğe kapatıldı.

ECZACIBAŞI’NA AİT ŞİRKET

Düşen helikopter Eczacıbaşı Grubu bünyesinde helikopter kiralama hizmeti veren Kuğu Havacılık’a ait.

Kuruluşa ait Sikorsky S-76C model helikopter sekiz kişilik yolcu kapasitesine sahip. Helikopter, 500 km’lik bir mesafeye ortalama 250 km/saat hızla iki saatte ulaşabiliyor.

“YOĞUN SİS VARDI”

Kaptan Pilot Kazım Dikici NTV canlı yayınında kazayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Hepimizin başı sağolsun. Düşen helikopter bu hava şartlarında uçabilir. Söylediğiniz bölge havaların kötüleştiği zaman, kar yağışının ve sisin yoğun olduğu bir bölge. Büyük ihtimalle pus da var. Bu görüşü düşürmüş olabilir. Bu helikpterin uçabileceğini düşünüyorum. Ama teknik bir arıza ve düşük görüş de helikopterin düşmesine neden olmuş olabilir. Bu helikoperler sıfır görüşe kadar uçuşa imkan tanıyan teknolojik araçlar. Helikopterin düşme nedeni düşük görüş ilk neden olabilir, teknik arıza olabilir. Bunların dışında çok fazla ihtimal düşünmüyorum.”

“CİDDİ ALTYAPI EKSİKLİKLERİ VAR”

NTV canlı yayınında konuşan Kaptan Pilot Bahadır Altan ise denetimsizliğe dikkat çekti:

“En fazla konuşulan helikopter kazası Yazıcıoğlu’nun kazasıydı. Burada her şey konuşuldu. Ama bir otoritenin vereceği uçuş izni hiç konuşulmadı. İHA’lar vızır vızır uçuyor. Bu konularda altyapı eksikliklerimiz var. Ciddi tehlikeler arz ediyor. Bu helikopterin rotası neresidir, bu koşullarda uçar mı uçmaz mı bunu denetleyecek bir otorite eksikliği var. Denetim, anlayış eksikliği olduğunu düşünüyorum. Kuleyi gören bir pilot bu kuleyi göre göre vurmaz. Vertigo veya sis yanılgısı olabilir. Pilotlar bazı baskılar altında bu havada uçmayız diyemezler. İş adamlarının olduğu bir ekip var içeride. Sivil havacılığın denetim eksikliklerini tamamlaması gerekiyor.”