Emperyalizmi dize getiren büyük önder anılıyor

Mustafa Kemal Atatürk’, aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde Ankara’da resmi törenlerle anılacak. Her yıl olduğu gibi yurttaşlar Anıtkabir’e akın edecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. yıldönümü anma programı, Anıtkabir’deki resmi programla başlayacak. Resmi tören, devlet erkanının Arslanlı Yol’dan yürümesi ile başlayacak. Saat 09.05’te Atatürk’ün mozolesine çelenk konulacak. Resmi törenlerin düzenleneceği 09.00-10.00 saatleri arasında Ankara’da birçok yol trafiğe kapatılacak. Öte yandan Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yığılma ve beklemeyi önleme açısından vatandaşlarımızın saat 10.00’dan sonra Anıtkabir’i ziyaret etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Anıtkabir, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır” açıklaması yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenecek anma programına katılacak.

“Ata’ya Saygı Zinciri”

İstanbul’da da Ulu önder Atatürk için gün boyu anma programları gerçekleştirilecek. Kadıköylüler 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk için el ele verecek. Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık bir araya gelecek binlerce kişi, 10 Kasım Cuma günü 08.00’den itibaren 6.5 kilometrelik “Ata’ya Saygı Zinciri”ni oluşturulacak. Zincir, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Fenerbahçe Orduevi’nin önünde başlayacak. Saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak sirenleriyle destek verecek. Geçen senelerde binlerce Kadıköylünün katıldığı zincir, “Maltepe Sahili’ne kadar uzamış, 2’li, hatta 3’lü sıralar oluşturulmuştu.

Ata’ya saygı yürüyüşü

Beşiktaş Belediyesi de 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yerde, Dolmabahçe Sarayı’nda anma gerçekleştirecek. Sabah 08.00’de Barbaros Sabancı Lisesi’nde önünden başlayacak olan dev kortej yürüyüşüne Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce yurttaş katılacak. Yürüyüşte Dolmabahçe Sarayı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle yürüyerek insan zinciri oluşturacak.

TKV’den sergi

Türk Kalp Vakfıda (TKV) de 10 Kasım nedeniyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor. TKV Başkanı Kenan Güven’in eşi Hayat Güven’in arşivinden derlenen, Atatürk’ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938 ve takip eden günler itibarıyla çıkan 79 yıllık gazetelerden oluşturulan “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası” Sergisi açıldı. TKV’nin Şişli’deki binasındaki sergi 11 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.