Eski IŞİD militanı: ‘IŞİD Türkiye’ye savaş açtı’

İngiltere merkezli haber sitesi Independent’a konuşan ve eski bir Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanı olduğu belirtilen kişi, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını ‘IŞİD’in Türkiye’ye savaş ilanı’ olarak niteledi.

Independent’ın savunma editörü Kim Sengupta imzasını taşıyan haberde, kısa süre önce Kuzey Suriye’deyken konuşulan ve ‘eski bir IŞİD militanı’ olarak tanımlanan kişinin anlattıkları aktarılıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski IŞİD militanı, örgütün Türkiye’yi nasıl gördüğünü anlatırken, “Liderleri sırtını İslam’a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar” diyor.

Aynı eski militan, “IŞİD tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. IŞİD Türkiye’ye savaş açtı” diyor.

‘IŞİD, Irak ve Suriye dışında saldırıları teşvik ediyor’

Reina saldırısını IŞİD üstlenmiş ve örgütün açıklamasında Türkiye ‘Hıristiyanların koruyucusu’ olarak tanımlanmıştı. Açıklamada aynı zamanda ‘Türkiye’nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği’ ifadeleri yer almıştı.

Independent haberinde, Irak’ta Musul çevresinde, Suriye’de ise Rakka etrafında baskı altına giren IŞİD’in Suriye ve Irak dışında saldırıları teşvik etmeye başladığı aktarılıyor.

“Son aylarda Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan çok sayıda militan yakalandı. Aynı zamanda Türk güvenlik güçleri, IŞİD hücrelerine yaptıkları baskınlarda silahlar ele geçirmişti” denen Independent haberinde, örgütün Türkiye içinde de güçlü olduğu vurgusu yapılıyor.

‘Artık herkes tehdit altında’

Suriye’deki iç savaştan kaçmış olan, ancak Türkiye’ye sığındıklarında Şanlıurfa’da IŞİD üyeleri tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul’a gelen bir grup Beşar Esad karşıtı Suriyeli muhalifle konuşan Independent editörü Sengupta, “Urfa’daki imamlar, sık sık gençleri IŞİD’i ve Nusra Cephesi’ni desteklemeye çağırıyordu” diyor.

İstanbul’da Independent’a konuşan Yassir Abdülhamid adlı muhalif, “IŞİD tehditleri yüzünden Urfa’dan ayrıldım. Urfa gibi yerler neredeyse Suriye kadar tehlikeli hale gelmişti. Türk yetkililerin haberi olmadan IŞİD’in nasıl o kadar rahat faaliyet gösterebildiğini anlayamıyorduk. İstanbul’a geldiğimden beri iki tane büyük IŞİD saldırısı oldu. Urfa ya da Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altındaydık. Şimdiyse İstanbul’da herkes IŞİD tehdidi altında” diyor.