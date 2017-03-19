Evdeki hesap metroya uymadı

Belediye, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattına eksik ve yanlış projelendirme yüzünden milyonlarca euro borçlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2016 yılının sonunda faaliyete geçmesi gereken Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattını bitiremedi. Metronun açılabilmesi için yaklaşık 112 milyon Avro’ya ihtiyaç var. Metronun yanlış ve eksik projelendirildiğini belirten CHP’li İBB meclis üyeleri, “Planlayamadınız, o kadar para boşa gitti” diye tepki gösterdiler. İBB meclisine önceki gün gelen teklifle, 20 km’lik metronun kalan işlerinin bitirilmesi için 112 milyon 721 bin Avro tutarında kredi alınması yani dış borçlanma için yetki talep edildi. Paranın, ‘metronun işlevselliğini arttırmak, mevcut alanları verimli şekilde kullanmak, hatların entegrasyonu, otopark ihtiyacının karşılanması, yapım güvenliğinin sağlanması’ gibi çalışmalara aktarılacağı belirtildi. Teklif CHP’li meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

‘Kötü projelendirme’

CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, “112 milyon borcu aslında Üsküdar Ümraniye metro hattı yanlış, eksik planlandığı ve kötü projelendirildiği için alıyoruz. Zemin etüdlerinde ciddi problemler var. Mesela öngörülen makas tünelleri üzerindeki yapıların, güvenli bir şekilde ayakta duramayacağı tespit edilmiş. İşin imalatı sırasında hazırlanan projede ciddi inşaat riskleri görülmüş” diye konuştu. CHP’li meclis üyesi Abdülhadi Akmungan ise kredinin Hollanda bankası olan İNG Bank’tan alınacağını belirterek ‘Faizi de ağır” dedi. AKP’li meclis üyeleri ise hangi bankadan borçlanılacağının henüz belli olmadığını söylediler. Hazal Ocak / Cumhuriyet