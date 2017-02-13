Evrensel Gazetesi Dayanışma Gecesi 25 Şubat’ta

Türkiye’de havuz medyası dışında gerçek muhalefet eden bir kaç gazeteden biri olan bağımsız gazete Evrensel, Londra’da dayanışma gecesi düzenliyor…

Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş, 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 19-23 arası DAY MER’in Tottenham’daki mekanında yapılacak geceye toplumu davet etti.

Bektaş, “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki DAY MER salonunda yapılacak geceye Canan Sağar, Didar Şahin ve MüzicAvesta’nın katılacağını söyledi.

Deneyimli gazeteci, katılımcıların 20 sterlin katkı payı ile katılacağı gecede konukların, kaliteli canlı müzik dinlemenin yanısıra bağımsız bir gazetenin ayakta kalabilmesi için hem maddi hem de psikolojik bir destek sunacaklarını sözlerine ekledi…

DAYANIŞMA İÇİN EN DOĞRU ZAMANLAMA

Gazeteci Faruk Eskioğlu da Türkiye’de bağımsız medyanın bir elin parmakları kadar az kaldığın belirterek Evrensel, Cumhurilet ve BirGün gibi yazılı basının ayakta kalmasının demokrasi, çoğulculuk, çok renklilik, basın özgürlüğü ve halkın doğru haber alma hakkı adına önemli olduğunu söyledi.

Eskioğlu “Bağımsız basına sahip çıkılması için en doğru zaman bu günlerdir. Herkesin çoğulcu demokrasi adına yapabileceği şeyler var. Eğer bu cephe de geçilirse Türkiye demokrasisinin işi gerçekten zor olacaktır. Evrensel hem maddi destek hem de moral günü için doğru bir zamanlama” diye konuştu.