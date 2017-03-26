Ezo Gelin Antalya’da dile gelecek

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Barak Türkmenleri, Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış bir topluluk. Zengin bir kültür mirasını barındıran Baraklar, uzun havalarıyla tanınıyor ancak bir Barak kızı Ezo Gelin’in hüzünlü öyküsünün 1960’lı yıllardan itibaren tüm ülkede duyulmasıyla, Barak müziği Türk halk kültürünün köşe taşlarından biri haline geldi.

Barakların yoğun olarak yaşadığı topraklarda, Gaziantep’de dünyaya gelen sanatçı Naciye Çokbilir, Ezo Gelin’in hüzünlü öyküsünün anlatıldığı uzun havayı da içeren bir albüm hazırlayarak Barakların yüzlerce yıllık kültür mirasını geleceğe taşımak için önemli bir adım attı.

‘Barak ve Çepni Türküleri’ adını taşıyan albüm, 9 Nisan’da Antalya’da düzenlenecek olan gala etkinliğinde müzikseverlerin ve kültür tutkunlarının ilgisine sunulacak.

Anadolu’dan İran’a uzanan geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren Barak Türkmenlerinin kökleri, Oğuzların Beğdili boyuna dayanıyor. Yüzlerce yıldır Anadolu’nun değişik coğrafyalarında varlığını sürdürme mücadelesi veren Baraklar, zengin müzik kültürlerinin önemli bir parçası olan uzun havalarıyla tanınıyor. Rengarenk Barak kilimlerinin üzerine sinen Barak havaları, bin yıllık göç öykülerine, tutkulu sevdaları, ayrılık ve özlemi katık ediyor.

BARAKLARIN SİMGESİ ‘EZO GELİN’İN HÜZÜNLÜ ÖYKÜSÜ

Barakların yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yaşanan ‘Ezo Gelin’ öyküsü, Türk halk kültürünün de köşe taşlarından biri oldu. 1909 yılında Oğuzeli’nde doğan ve asıl adı ‘Zöhre Bozgeyik’ olan Ezo Gelin’in, berdel usulüyle yaptığı evliliğin ardından başlayan dramatik öyküsü, 1936 yılında ağabeyinin eşinden ayrılmasıyla sürdü. Berdel usulü evlendiği için ağabeyi ayrılınca aşkla bağlandığı kocasından zorla ayrılarak Suriye’de yaşayan bir akrabasıyla evlendirilen Ezo Gelin’in yürek burkan öyküsü, vatan hasretini de içine alarak sürüp gitti. Güzelliği, tutkulu sevdası ve sınırların ötesinde kalan memleketine duyduğu özlemi dilden dile aktarılan Ezo Gelin, 1956 yılında yaşamını yitirdi.

MEZARI 1999’DA TÜRKİYE’YE NAKLEDİLDİ

1960’lı yıllardan itibaren yaşamı filmlere konu olan Ezo Gelin, Türk mutfağının ünlü çorbasına da adını verdi. Yaşamı boyunca memleket özlemiyle yanan Ezo Gelin’in mezarı, 1999 yılında Suriye’den doğduğu topraklara nakledildi.

EZO GELİN’İN ÖYKÜSÜ UZUN HAVA OLUP DİLLERDE YAŞIYOR

Bugün Barakların hüzünlü uzun havaları içinde en yaygın bilineni ‘Ezo Gelin’ adını taşıyor. Ezo Gelin gibi Gaziantep doğumlu olan halk müziği sanatçısı Naciye Çokbilir, çocukluğunda kulağına çalınan anlatıların izinde sürdürdüğü müzik yolculuğunu bir albümle taçlandırıyor.

BARAK HAVALARI ANTALYA’DA DİLE GELECEK

Naciye Çokbilir’in, Gaziantep yöresi türkülerinden oluşan ‘Barak ve Çepni Türküleri’ albümü, pek çok sanatçının da katılacağı özel bir gala etkinliğinde Antalya’da müzikseverlerin ilgisine sunuluyor. ‘Güvercin Müzik’ etiketiyle yayınlanan albümde, Ezo Gelin’in öyküsünün anlatıldığı uzun havanın yanısıra ‘Leylim’, ‘Antep’in etrafı gül ile diken’, ‘Bayram türküsü’ ve ‘Çakmağı çakmak mı gerek’ gibi yörenin bilinen türküleri yer alıyor.

MUHARREM TEMİZ VE İHSAN GÜVERCİN’DEN SANATÇIYA DESTEK

9 Nisan’da Antalya Kaleiçi’nde bulunan Hasanağa Restauran’ta gerçekleştirilecek olan gala etkinliğinde, Muharrem Temiz, İhsan Güvercin, İlke Türkdoğan, Adil Yıldız, Ali Gezer, Seyfettin Yıldırım, Cevahir Çokbilir, İlyas Şimşek, Burak Tekinay, Deniz Akgün, Ercan Çeliker ve Yusuf Gezer gibi sanatçılar Naciye Çokbilir’le birlikte sahne alacak.

ÇOKBİLİR: ‘AMACIM İÇİMDEKİ AVAZI SİZLERLE BULUŞTURMAK’

30 yıla yaklaşan müzik yolculuğu boyunca kendisine yoldaşlık eden türkülere ve onları yakıp bugüne taşıyanlara teşekkürlerini ileten sanatçı Naciye Çokbilir, “Kendi yöremin Çepni türkülerinden, Barak havalarından yola çıkarak ilk albüm çalışmamı sizlere sunmaya çalıştım. İçimdeki avazı, sizlerle buluşturabilmekti dileğim” diye konuştu.

ÇOK YÖNLÜ BİR MÜZİK YOLCULUĞU