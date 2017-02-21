FETÖ’cü hâkimlerin aldığı karara itiraz etti

“Cemaat yargıçları örgüt bilinciyle hareket etmişlerdir…”

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Yolsuzluk ve kasten yaralama suçlarıyla 2007 yılında hakkında dava açtığı zanlının, 2010 yılında beraat etmesiyle sonuçlanan mahkeme kararında imzası bulunan hâkimlerin FETÖ’cü olduğunun ortaya çıkmasıyla mahkemeye başvuran Soner Kaynar, yeniden yargılama talebinde bulundu.

Kaynar, “Bu davaların her aşamasında verilen tüm kararların altında FETÖ/PDY şüphelisi yargıçların imzaları vardır” ifadelerine yer verdiği itiraz dilekçesinde, aynı dava konusu olan yargılamalardan zanlı Ü. Ö’nün berat ettirilerek kendisine ceza verilmesinin, söz konusu cemaat yargıçların ‘örgüt’ bilinciyle hareket ettiğinin delili olduğunu savundu.

FETÖ’CÜ HÂKİMLERİN KARARLARINA İTİRAZ ETTİ

2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak katliamında yanarak can veren aydınlardan biri olan şair Uğur Kaynar’ın kardeşi olan Soner Kaynar, yaşadığı hukuksuzluğu şöyle özetledi:

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında iftira suçundan dava açılan Soner Kaynar hakkında, 10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Mahkûmiyetine yeterli delil olmamasına karşın bu kararın verildiğini savunan Kaynar, söz konusu kararın altında imzası bulunan Hâkim Nevzat Yörük’ün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY şüphelisi olduğu gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten ihraç edildiğini dile getirdi.

‘YETERLİ DELİLE RAĞMEN ZANLI BERAAT ETTİRİLDİ’

Yine Elmalı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu defa da kendisinin açtığı bir başka davada yeterli ve somut deliller olmasına karşın iftira suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ettiği Ü.Ö hakkında beraat kararı verildiğini anımsatan Kaynar, söz konusu kararı veren Hâkim Murat Beder’in de aynı şekilde FETÖ şüphelisi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiğini söyledi.

O KARARA İMZA ATAN HÂKİMLER MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Söz konusu yerle mahkemenin kararının onanmasını talep eden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Nurhüda Aydın’ın da 15 Temmuz’un ardından HSYK tarafından aynı gerekçeyle meslekten ihraç edildiğini söyleyen Kaynar, “Yargıtay Cumhuriyet Savcısının tebliğnamedeki kararı doğrultusunda Yargıtay 9. Dairesi heyeti bu hükmü onamış ve sanık Ü. Ö, zincirleme olarak işlediği bu suçtan beraat ettirilmiştir. Başta bu kararı onayan Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul olmak üzere diğer üye hâkimler 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY şüphelisi olmaktan HSYK tarafından meslekten ihraç edilmişlerdir ” dedi.

‘CEMAAT YARGIÇLARI ÖRGÜT BİLİNCİYLE HAREKET ETTİ’

Bu davaların her aşamasında verilen tüm kararların altında FETÖ/PDY şüphelisi yargıçların imzaları bulunduğuna dikkati çeken Soner Kaynar, “Dava konusu aynı, dava taraflarının aynı ve aynı mahkemede yapılan yargılamada bana ceza verilmesi Ü. Ö’nün beraat ettirilmesi, söz konusu cemaat yargıçların örgüt bilinciyle hareket ettiğine önemli bir karinedir” görüşünü savundu.

ASKERİ YARGITAY’IN KARARI EMSAL OLDU

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 05 Aralık 2016 tarihinde aldığı bir kararla, alt derece mahkemelerden başlayarak temyiz aşamasında olan davaların hâkimlerinin, FETÖ/PDY örgütü ile ilişkileri nedeniyle meslekten çıkarılmış olmalarını yeniden yargılama sebebi saydığını anımsatan Kaynar, mahkemeye başvurarak söz konusu davada yeniden yargılama talebinde bulundu.

Kaynar, yeniden yargılama talebiyle ilgili dilekçesini, Ankara Nöbetçi Asliye Mahkemesi aracılığı ile Elmalı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

EMEKLİ HÂKİM ALBAY’IN KUKUK MÜCADELESİ ÖNEMLİ BİR YOL AÇTI

Soner Kaynar’ın yeniden yargılama talebi için emsal gösterdiği yargı kararı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında askeri savcı olarak görev yaptığı sırada, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla hakkında açılan davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok’un yeniden yargılama talebi üzerine alınmıştı.

ÜÇOK’U HAKLI BULAN ASKERİ YARGITAY’IN KARARI EMSAL OLDU

Kendisini mahkûm ettiren kararın altında imzası bulunan dönemin askeri hâkim ve savcılarının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmelerini gerekçe gösteren Üçok, Askeri Yargıtay’a başvurmuştu. Üçok’un başvurusunu kabul eden Askeri Yargıtay, yargılanmanın yenilenmesine hükmetmişti. Üçok’un itirazı üzerine 13 üyeli Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun ‘oybirliği’ ile aldığı kararın gerekçesinde ise şu ifadelere yer verilmişti:

‘HÜKÜMLÜ ALEYHİNE BİLEREK KUSUR ETMİŞ OLMA İHTİMALİ’

“Hükümlü aleyhine oy kullanan, hükmü onaylayan Yargıtay Daireler Kurulu üyeleri Hâkim Albay Haluk Zeybel, Hâkim Albay Yusuf Taner Çetin, Hâkim Albay Hakan Ata ve Hâkim Albay Turgay Öztoprak’ın FETÖ/PDY’den meslekten ihraç edilmeleri, bu kapsamda adı geçen üyeler veya askeri hâkimlerin tümünün ya da bir kısmının, bilerek hükümlü aleyhine görevlerini yapmada kusur etmiş olma ihtimalleri olduğundan, yeni delil olarak değerlendirilmesi, yeniden duruşma açılması ve infazın durdurulmasına…”