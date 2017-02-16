FETÖ’cüleri kaçıran şebekeye operasyon

FETÖ şüphelilerini 20 bin euro karşılığında İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a kaçıran biri polis memuru iki kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ile 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne’de aralarında polis memurunun da olduğu FETÖ şüphelilerini 20 bin euro karşılığında İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a yasadışı yollardan götüren kişiler ile 2 FETÖ şüphelisi düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda İpsala Sınır Kapısı’nda görevli polis memuru M.K’yı takibe aldı.

Önceki gün, zayi kaydı bulunan pasaportlarıyla İpsala Sınır Kapısı’na gelen FETÖ şüphelisi doktor E.S ve eşi D.S. Yunanistan’a çıkış yapmak üzere geldikleri gümrükte yakalandı.

Şüphelileri sınır kapısına getiren sürücü B.A ile şüphelilerin yurtdışına yasa dışı yoldan geçmelerine aracılık yaptığı iddiasıyla polis memuru M.K gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

FETÖ şüphelisiE.S, D.S ile onları sınır kapısına getiren sürücü B.A ve kaçmalarına aracılık ettiği iddia edilen polis memuru M.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin Yunanistan’a geçmek için organizatörlere 20 bin euro verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, FETÖ üyeleriyle, gümrükteki bağlantıyı kurduğu iddia edilen bir kişinin de Edirne’de olduğunu tespit etti.

Meriç Nehri’ndeki adada, bir avcı barınağına (güme) düzenlenen operasyonla yakalanan S.I, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.